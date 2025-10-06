Ministerstva: Česko změní zákon kvůli invaznímu jelenu sika, upraví lov i chov
Seznam invazních nepůvodních druhů EU se letos v srpnu rozšířil o 26 rostlin a živočichů, včetně jednotlivých poddruhů jelena siky. Aktualizovaný seznam obsahuje 62 živočišných druhů.
"Kvůli praktickým možnostem regulace a také možnosti využívat nadále zvěřinu z tohoto druhu rovněž s ohledem na další praktické i právní aspekty bude nejvhodnější ponechat jelena siku mezi druhy (lovné) zvěře. K zajištění souladu s evropským nařízením bude však nutná změna některých ustanovení zákona o myslivosti a jeho prováděcích předpisů o ochraně a chovu zvěře," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Na potřebných legislativních změnách a regulacích ministerstva aktuálně pracují. Zařazením jelena na unijní seznam začal platit požadavek na zajištění monitoringu, faktickou regulaci druhu ve volné přírodě i další evropská nařízení, která umožňují ponechat si invazního živočicha na dožití, ale jen pokud chovatel zamezí úniku a dalšímu rozmnožování. Pokračování chovu je možné na základě výjimky, například pokud se jedná o výzkum.
"Možnost povolení výjimky pro jiné případy bude nutné projednat s Evropskou komisí. Ministerstva společně připraví podklady pro tato jednání," napsaly úřady v tiskové zprávě.
Ministerstva pro regulaci jelena siky využijí také dotace k regulaci invazních nepůvodních druhů a uvažují i o větších finančních motivacích pro myslivce, například formou zástřelného.
Jelen sika byl do Evropy i na území dnešní ČR dovezen v 19. století jako zajímavost pro chov v oborách. Po druhé světové válce se rozšířil do volné přírody. V současnosti je v Česku každoročně loven v 602 honitbách a množství ulovených kusů stále narůstá, uvádí úřady.
V uplynulém mysliveckém roce dosáhl podle Českého statistického úřadu počet odstřelem ulovených jelenů sika 22 450 kusů. Podle statistiků se jednalo o druhý nejvyšší odstřel v historii, přičemž rekord z předchozího roku činil 22 829.
Jelena sika lze chovat na farmách a chovatelé ho mají také v 39 oborních chovech. V zoologických zahradách se chová pouze poddruh sika vietnamský, a to ve čtyřech zahradách, vyplývá z údajů úřadů.
reklama