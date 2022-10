Ministerstva loni poskytly na rozvoj vodního hospodářství 12,84 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na podporu vodního hospodářství minulý rok směřovalo 12,84 miliardy Kč z národních i nadnárodních dotačních programů. Meziročně je to o 9,7 procenta více, v roce 2020 to bylo 11,7 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poskytlo 57 procent částky a celkem proinvestovalo 7,33 miliardy Kč. Ministerstvo zemědělství (MZe) se na financování podílelo ze 36 procent a poskytlo 4,6 miliardy Kč. Sedm procent peněz bylo z programů ministerstva dopravy, celkem 890 milionů. Financoval se například rozvoj vodovodní sítě, protipovodňová opatření nebo údržba vodních cest. Vyplývá to ze zprávy o stavu vodního hospodářství, takzvané Modré zprávy, kterou v září projednala vláda.

MŽP poskytuje podporu v rámci programů spolufinancovaných z fondů EU a Státního fondu životního prostředí. Loni se z evropského Fondu soudružnosti na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní čerpalo zhruba 2,8 miliardy Kč. Ze státního fondu byla loni proplaceno více než 3,12 miliardy korun na programy týkající se například zdrojů pitné vody, vodohospodářské projekty nebo například výsadbu stromů.

MZe minulý rok spravovalo 18 dotačních programů. Více než 1,89 miliardy Kč bylo určeno na výstavbu vodovodů a kanalizací. Ministerstvo již dříve uvedlo, že pitnou vodou je z vodovodů zásobováno 96 procent obyvatelstva, loni byla síť prodlouženo o 1093 kilometrů na 80 197 kilometrů. Na kanalizaci bylo napojeno 87,4 procenta obyvatel. Čistíren odpadních vod přibylo 66, celkem jich je v ČR 2861. Na protipovodňová opatření MZe poskytlo 850 milionů korun, na opatření na vodních tocích a malých vodních nádrží bylo vynaloženo 633 milionů korun. Peníze směřovaly také například na odstraňování následků povodní, zadržování vody v krajině a do řady dalších oblastí.

Peníze z prostředků ministerstva dopravy byly loni vynaloženy podpory na rozvoj, modernizaci a údržbu významných vodních cest.

