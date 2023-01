Ministerstvo uložilo Písku, aby dopracoval dokumentaci projektu ZEVO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uložilo Písku, aby dopracoval dokumentaci k záměru vybudování zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Připomínky ministerstva k projektu se týkaly například vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. ČTK to řekla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

"Věcné připomínky a požadavky na dopracování dokumentace jsme očekávali. Jsou totiž nedílnou součástí naprosté většiny projektů tohoto typu," řekl jednatel společnosti ZEVO Písek Jakub Šimoník.

Ministerstvo postrádá například informace o vlastním navrhovaném zařízení, jeho technickém a technologickém řešení, údaje týkající se vstupů a výstupů ze zařízení a nakládání s nimi. Město má zároveň doplnit zdůvodnění navržené kapacity ZEVO. Ročně by zařízení mělo zpracovat 50 000 tun odpadu z města i okolních obcí, s nimiž Písek bude v tomto směru spolupracovat.

ZEVO chtějí vybudovat i v Českých Budějovicích a v Táboře. Písecký starosta je přesvědčený, že tyto tři plánované projekty si v Jihočeském kraji nebudou konkurovat. "Myslím si, že kapacitně je to pro region a všechna tři zařízení únosné," řekl písecký starosta Michal Čapek (ANO). Dodal, že Písek plánuje zpracovávat odpad z okolí. Jde například o nedaleké Strakonice. "Zájem o to vozit odpad do tohoto zařízení mají i další města z okolí jako Vodňany, Blatná, Milevsko či Týn nad Vltavou,“ dodal starosta. Město zatím projekt připravuje. Podle Čapka rozhodne hlavně to, zda bude dotační program, který by ZEVO podporoval.

