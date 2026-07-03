Ministerstvo uvolnilo na modernizaci čistíren 1,3 miliardy korun, čerpat půjdou formou půjčky
O podporu se mohou ucházet například vlastníci vodohospodářské infrastruktury z řad veřejných subjektů, jako jsou obce, městské části hlavního města Prahy nebo svazky obcí. Čerpat půjčku mohou i obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob, musí ale být vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
Podpořené projekty se musí uskutečnit na území České republiky. Musí být dokončeny nejpozději do 31. prosince 2030 a zároveň maximálně do tří let od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Podpora se zaměří na účinnější odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod, tedy látek, které zhoršují kvalitu vody v řekách, nádržích a dalších vodních ekosystémech.
Nový finanční nástroj podle ministerstva cílí dostupné evropské prostředky na modernizaci větších čistíren odpadních vod s kapacitou pro 10 000 obyvatel a vyšší, které mohou přinést největší efekt. "Očekáváme, že díky této podpoře se do roku 2029 podaří modernizovat kapacity pro čištění odpadních vod v rozsahu přibližně 238 000 obyvatel. To znamená konkrétní přínos pro obce, jejich obyvatele i pro stav našich řek a nádrží," řekl Červený.
Typ financování byl podle něj zvolen zejména kvůli jeho návratnosti, která může z jeho pohledu vhodně doplnit vlastní nebo úvěrové zdroje a umožnit efektivní opakované využití veřejných prostředků v budoucnu.
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