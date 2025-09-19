https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-vyclenilo-560-milionu-korun-na-zaverecnou-sanaci-arealu-ostramo
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo vyčlenilo 560 milionů korun na závěrečnou sanaci areálu Ostramo

19.9.2025 19:13 | OSTRAVA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na závěrečnou sanaci areálu ostravské chemičky Ostramo vyčlenilo ministerstvo životního prostředí 560 milionů korun z evropských fondů. Sanační práce poslední, třetí etapy začaly a skončit by měly do konce roku 2029. Jejich součástí je komplexní vyčištění zeminy, tedy odstranění zbytků ekologických rizik. Projekt zahrnuje i několikaletý monitoring, rekultivaci a přípravu území pro další využití.
 
Ropné laguny po Ostramu byly jednou z největších ekologických zátěží v Česku a desítky let obtěžovaly obyvatele v okolí především zápachem. Jejich odstraňování začalo v roce 2004, dlouho se ale komplikovalo a protahovalo, mimo jiné proto, že v lagunách bylo více kalů, než se předpokládalo. Z lagun bylo odtěženo skoro 300 000 tun kalů. Podle pražské společnosti AVE CZ, která se zabývá odpadovým hospodářstvím a sanacemi ekologických zátěží, byla převážná část těchto upravených kalů využita k výrobě elektrické energie a tepla.

"Celkově jsme na všechny tři etapy (sanace lokality) poskytli z evropských fondů částku 1,2 miliardy korun," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Nynější třetí etapě předcházelo podle MŽP zmapování kontaminace, odstranění znečištění na povrchu terénu a uvnitř nefunkční podnikové kanalizace. Poté se řešilo odstranění znečištění v horizontu navážek a svrchní části znečistěné zóny, byly také zbořeny tamní budovy a odtěžena kontaminovaná zemina pod nimi.

"Sanace areálu Ostramo je jedním z klíčových projektů pro zlepšení kvality životního prostředí v regionu a jsem rád, že se díky evropským prostředkům z Operačního programu Životní prostředí podaří tento letitý problém konečně odstranit," doplnil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Důl Rožná Foto: Ben Skála Wikimedia Commons U Dolní Rožínky pokračuje podnik Diamo v odstraňování úpravny uranové rudy Kolesové rypadlo Foto: Depositphotos Sanace skládky v Pardubicích začne příští týden, je v místě plánované haly odstraňování azbestu Foto: Erpewee Depositphotos Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 40

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování

Diskuse: 202

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 9

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

Diskuse: 2

Ministři EU odložili hlasování o návrhu Evropské komise na klimatický cíl pro rok 2040

Diskuse: 30
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist