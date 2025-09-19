Ministerstvo vyčlenilo 560 milionů korun na závěrečnou sanaci areálu Ostramo

Ilustrační foto
Na závěrečnou sanaci areálu ostravské chemičky Ostramo vyčlenilo ministerstvo životního prostředí 560 milionů korun z evropských fondů. Sanační práce poslední, třetí etapy začaly a skončit by měly do konce roku 2029. Jejich součástí je komplexní vyčištění zeminy, tedy odstranění zbytků ekologických rizik. Projekt zahrnuje i několikaletý monitoring, rekultivaci a přípravu území pro další využití.
Ropné laguny po Ostramu byly jednou z největších ekologických zátěží v Česku a desítky let obtěžovaly obyvatele v okolí především zápachem. Jejich odstraňování začalo v roce 2004, dlouho se ale komplikovalo a protahovalo, mimo jiné proto, že v lagunách bylo více kalů, než se předpokládalo. Z lagun bylo odtěženo skoro 300 000 tun kalů. Podle pražské společnosti AVE CZ, která se zabývá odpadovým hospodářstvím a sanacemi ekologických zátěží, byla převážná část těchto upravených kalů využita k výrobě elektrické energie a tepla.
"Celkově jsme na všechny tři etapy (sanace lokality) poskytli z evropských fondů částku 1,2 miliardy korun," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Nynější třetí etapě předcházelo podle MŽP zmapování kontaminace, odstranění znečištění na povrchu terénu a uvnitř nefunkční podnikové kanalizace. Poté se řešilo odstranění znečištění v horizontu navážek a svrchní části znečistěné zóny, byly také zbořeny tamní budovy a odtěžena kontaminovaná zemina pod nimi.
"Sanace areálu Ostramo je jedním z klíčových projektů pro zlepšení kvality životního prostředí v regionu a jsem rád, že se díky evropským prostředkům z Operačního programu Životní prostředí podaří tento letitý problém konečně odstranit," doplnil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
