Ministerstvo zemědělství nemá dost peněz na podpory pro lesníky, uvedl Výborný

Ministerstvo zemědělství nemá dost peněz na podpory dříve slíbené lesníkům, uvedl ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) na konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ve Stříteži u Jihlavy. Uvedl, že chce zajistit vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích. Peníze nejsou na slíbenou podporu adaptace lesů na klimatickou změnu. Předseda komory SVOL Richard Podstatzký ČTK řekl, že je špatné, že se stát k něčemu zaváže a nakonec peníze nejsou.

"Prosím o nějakou míru pochopení, protože ta situace v rámci celostátního rozpočtu není jednoduchá," řekl ministr. Uvedl, že v kapitole lesního hospodářství je aktuálně 2,139 miliardy korun. Další stamiliony by pro nestátní lesníky chtěl získat z odvodu Lesů ČR a pro příští rok z prodeje emisních povolenek. Preferuje, aby bylo možné v plné výši hradit příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády 30, což je dlouhodobější podpora.

"Pořád z toho ale vypadává ta adaptační platba," uvedl ministr. Tato platba podle něj vznikla v kontextu kůrovcové kalamity. "Je mi to hodně nepříjemné, byl to závazek spojený s realizací konkrétních opatření," uvedl. Pokud byla tato opatření skutečně plněná, má stát má v programu za minulé dva roky celkem dluh 2,2 miliardy korun. Za pět let, na které je program plánovaný, jde o 5,5 miliardy korun.

"Nechci to dneska říct tak, že tu adaptační platbu úplně zrušíme, ale skutečně by to bylo podmíněno tím, že prostředky na tu adaptaci budou a musely by být potvrzeny v průběhu září, října, tedy při přípravě rozpočtu na rok 2025," uvedl ministr. Dodal, že se případně pokusí získat peníze na taková opatření ze Společné zemědělské politiky.

"Pro nás jako nestátní vlastníky lesů má absolutní prioritu nařízení vlády 30. To jsou příspěvky přímo vztažené k hospodaření v lese," řekl ČTK Podstatzký. Jde podle něj například o příspěvky na obnovení porostů po těžbě, pěstební činnost či na technologie šetrné k přírodě. Proti tomu podpora adaptace lesů na klimatickou změnu měla přinášet určitý jiný způsob hospodaření s výhledem na to, že bude víc sucho, třeba převod lesů na druhově pestřejší či ponechávání části dřeva k zetlení. "To je určitě špatné, že se stát k něčemu zaváže, my jako nestátní vlastníci do toho jdeme v očekávání nějaké finanční kompenzace a nakonec ty peníze nejsou," uvedl Podstatzký.

Ministr také řekl, že by chtěl, aby byly do konce letoška schválené novely zákonů o myslivosti a o lesích. Cílem mysliveckého zákona je snížit škody působené přemnoženou zvěří v lesích a na zemědělských plodinách.

Novela zákona o lesích by podle ministra měla lesníkům zajistit více motivace a méně regulace. Uvedl, že z projednávaného návrhu vypadlo to, že by bylo možné odnášet klest z lesa pouze se souhlasem vlastníka. Podle něj by se to těžko vysvětlovalo veřejnosti, například v případě táborníků. Návrh nebude upravovat ani používání lesních cest veřejností.

SVOL má 729 přímých členů s celkovou výměrou 555.000 hektarů lesa, což je 21 procent výměry všech lesů v ČR.

