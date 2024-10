Ministr Výborný stáhl návrh na změnu podmínek pro halal a košer porážky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) stáhl pozměňovací návrh na změnu podmínek pro rituální porážky halal a košer, uvedl dnes na facebooku . S návrhem nesouhlasili obránci zvířat, obávali se špatně regulovaných porážek bez omráčení. Výborný ale bude nadále usilovat o celoevropské řešení, aby se zvířata nemusela převážet do zemí, kde jsou rituální porážky možné. Cílem změn mělo být snížení počtu zvířat přepravovaných na dlouhé vzdálenosti do zahraničí, kde jsou následně rituálně poražena."Pozměňovací návrh, který jsme spolu s dalšími poslanci připravili, stáhneme a změnu pravidel v tomto smyslu na národní úrovni dělat nebudeme," napsal Výborný. Účelem návrhu bylo, aby se zvířata k rituálním porážkám nemusela vyvážet z Česka a místo nich se měly vyvážet až produkty. Ministr Výborný poukazoval na to, že zvířata pro tento druh porážek se nyní vyvážejí třeba do Polska, které je umožňuje, nebo do Turecka. Výborný také tvrdil, že změna pravidel by měla ekonomický přínos i pro české chovatele a zpracovatele.

Podle obránců zvířat by nicméně navrhovaná změna zákona vedla k výraznému zhoršení ochrany zvířat při porážce. "Ty se v Česku provádějí bez jakéhokoli omráčení, a zvíře se tak za plného vědomí v panice a bolesti dusí vlastní krví. To může trvat až několik minut. S takovou změnou zásadně nesouhlasíme," uvedla zástupkyně organizace zástupkyně Compassion in World Farming v ČR Romana Šonková.

Výhrady měla i organizace Obraz. "Zvířatům se při nich podřízne krk za plného vědomí a potom se nechají zaživa vykrvácet. Jakékoliv změně regulace takové praktiky musí předcházet seriózní odborná a také veřejná debata, při které musí být hlavní prioritou ochrana zvířat," sdělil dříve Pavel Buršík z organizace.

Výborný uvedl, že rozumí emocím, které vzbudilo téma košer a halal porážek, problém je ale podle něj v tom, že na jednotném trhu EU jsou v některých zemích rituální porážky možné, zatímco v jiných nikoliv. "Zvířata tak musí podstupovat zbytečné dlouhé transporty do zemí, kde rituální porážku zvířete pravidla umožňují, a tomu jsme chtěli naším návrhem zabránit," sdělil. Bude proto usilovat o zavedení stejných pravidel ve všech zemích a dbát na dobrou životní pohodu zvířat.

Rituální porážky jsou v ČR možné už nyní za splnění určitých podmínek. Podle údajů, které ČTK už dříve poskytla veterinární správa, vydala loni povolení k rituální porážce pro 119 ovcí, více než 60.000 kuřat, 135 kachen a 144 kusů skotu.

