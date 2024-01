Ministři zemědělství EU řeší omezení ochrany vlků, Česko návrh podporuje

Zbyněk Šeděnka 23.1.2024 18:52

Vlk by měl být chráněn pouze v rezervacích. Mimo ně by měl být povolen odstřel bez jakéhokoliv papírování. Jinak to dopadne jako u kormoránů. Ti vypadli ze seznamu přísně chráněných živočichů, ale díky obstrukcím ekoteroristů jsou nedotknutelní jako dříve.

