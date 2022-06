Mladá žena z ugandského slumu vyrábí tašky z plastového odpadu a slaví úspěch

From Plastic Bags to sustainable products for you and the planet. We are on a journey to save 1 MILLION plastic bags from landfill. Made by local Ugandan women Join us! pic.twitter.com/2uzDg3F1ds

Když v Ugandě prší, plastový odpad ucpává kanalizaci v ulicích. Faith Aweková vyrůstala ve slumu v ugandském hlavním městě Kampale a přívalové deště pro ni znamenaly zaplavení rodinného domu u silnice. Teď ze sesbíraných plastů vyrábí batohy a tašky, které se prodávají i v cizině, napsal web listu The Guardian.

"Během období dešťů je většina silnic tady v Kampale plná plastových lahví a sáčků, protože lidé vyhazují plasty do příkopů a kanálů. To ztěžuje život lidem ve slumech, jako jsem já," říká Aweková. Spolu s Shamim Naluyimaovou a Rachel Memaovou, dvěma ženami, které potkala na kurzu o sociálních inovacích, založila v roce 2018 společnost Reform Africa.

Tým žen sbírá plastové pytle a lahve na ulicích a na skládkách. Vše poté umyjí, usuší a zpracují na materiál, který se podobá kožence. Z něj potom vyrábí batohy, nákupní tašky nebo kosmetické taštičky. Denně jich v průměru vyrobí asi 20.

Pleased to contribute to this collection of stories from around the world, looking at innovative uses of plastic.



I spoke to Faith Aweko, founder of @africa_reform which upcycles plastic waste into durable backpacks. https://t.co/3tMJLbHrvH