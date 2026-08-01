Mladečské jeskyně mají v horkých letních dnech rekordní návštěvnost
V letním období průvodkyně absolvují devět až deset prohlídek Mladečských jeskyní denně. Návštěvníci na čtyři stovky metrů dlouhou trasu vyrážejí v šortkách či letních šatech, krátce po vstupu si řada z nich ale rychle oblékne svetry či mikiny. Více než dvacetistupňový teplotní rozdíl je znát. "Myslel jsem, že prohlídku zvládnu v tričku a kraťasech, ale nakonec jsem vytáhl z batohu mikinu. Po cestě z parkoviště k jeskyním jsem se pořádně zpotil a byl to velký teplotní šok," řekl ČTK muž, který do Mladečských jeskyní zavítal s rodinou.
Prohlídka trvá 30 minut. Mnoha návštěvníkům se po jejím skončení nechce z chladné jeskyně vyjít zpět do tropické reality. "Ještě bych tady klidně vydržela, bylo to velmi příjemné. Návrat ven byl jako rána pěstí," řekla při odchodu z jeskyně žena a rychle ze sebe vysvlékla mikinu. "Tati, dáme ještě jednu prohlídku, bylo to fajn," ptal se chlapec svých rodičů. "Vracím se zpět do jeskyně, tady v tom vedru se to nedá, fuj," podotkl další návštěvník. "Pojďme rychle do auta, nebo venku umřu," hlesla jiná návštěvnice.
Před vlnou veder se lze v Česku skrýt do některé z 13 v současnosti zpřístupněných jeskyní. Mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš ČTK řekl, že v krasovém podzemí je celoroční konstantní teplota mezi sedmi až 14 stupni Celsia. "V kombinaci s místy až 99procentní vlhkostí jde o velmi příjemné prostředí pro dýchací cesty," uvedl. Ve zpřístupněných jeskyních mohou návštěvníci už několik let bez poplatku fotografovat, letos v létě Správa jeskyní ČR vyhlásila soutěž o nejzajímavější fotografie.
Mladečské jeskyně pod vrchem Třesín byly podle dostupných údajů novodobě objeveny v roce 1826 při těžbě v místním kamenolomu. Jeskynní systém tvoří labyrint puklinových chodeb a dómů s krápníkovou výzdobou. Celková délka chodeb činí 1250 metrů, návštěvníkům je zpřístupněno zhruba 400 metrů. Mezi nejznámější části patří Chrám přírody, Panenská jeskyně nebo dvoumetrový stalagmit nazývaný Mumie.
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