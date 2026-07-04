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K Jeskyni Na Špičáku povede naučná stezka. Hlavní roli v ní hraje ledovec

4.7.2026 04:53 | PRAHA (Ekolist.cz) | Pavel Gejdoš
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | BíláVrána / Wikimedia Commons
K Jeskyni Na Špičáku na Jesenicku vede nově naučná stezka Po stopách doby ledové. Hlavní roli v nové stezce hraje ledovec, který před zhruba půl milionem let ovlivnil podobu místní krajiny, a řeka Bělá. Šestikilometrová trasa vede přes údolí, skalní útvary, morénové valy a prameniště.
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S dobou ledovou souvisí Jeskyně na Špičáku velmi úzce. Návštěvníky láká svými unikátními srdcovými chodbami, utvářenými právě vodami čtvrtohorního ledovce.

„Jsme moc rádi, že tato naučná stezka mohla vzniknout. U většiny ze 14 zpřístupněných jeskyní v Česku se turisté mohou zdržet a vypravit se po zajímavém okolí a prohloubit si informace z panelů naučných stezek. U Jeskyně Na Špičáku tomu tak dosud nebylo a nyní se to podařilo napravit,“ říká ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.

Potřeba vzniku naučné stezky v Písečné vznikla před pár lety, kdy si vedení samosprávy uvědomilo, že lokalita Písečné má co nabídnout návštěvníkům i místním obyvatelům.

„Obec je umístěna v krásném údolí Bělé a přilehlých drobných toků, což s sebou přináší na jedné straně možnost výletů do přírody, zároveň i trochu zkázonosnou realitu toku řeky. Časté povodně se podepsaly na charakteru zdejší krajiny,“ říká místostarostka Písečné Dana Brašíková (nezávislá). Kromě pohledů na tok řeky Bělé se lidem naskytne i jedinečný výhled na jezero Florián, které vzniklo vytěžením pískovce v horní části vesnice.

Zastavení stezky se věnují například památkám v obci či vzniku a významu místní pískovny. Informační panely stezky doplňují edukativní a zábavné herní prvky, u jeskyně vznikl fotopoint ve tvaru srdce a novinkou je i odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou.

Na tematickém pojetí stezky, výběru devíti zastavení, přípravě textů a zpracování obrázků obec spolupracovala s geologem Martinem Hanáčkem, historické texty připravil Pavel Macháček, materiály o mokřadu dodala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – správa CHKO Jeseníky a informace k Jeskyni Na Špičáku poskytla Správa jeskyní České republiky.

Stezka byla vybudována za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj, Olomouckého kraje, obce Písečná, Správy jeskyní ČR a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

Na průzkumu a zpřístupnění mramorového podzemního labyrintu Na Špičáku měl výrazný podíl důstojník rakouské armády Ripper (1830-1912), spoluzakladatel Moravskoslezského sudetského horského spolku (Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein – MSSGV).

Prohlídková trasa v současnosti měří 220 metrů. Je nenáročná a bezpečná, přístupná i pro vozíčkáře. Prohlídka trvá asi 40 minut. O aktuálním provozu JNŠ včetně otevírací doby, vstupného a popisu příjezdu informuje web naspicaku.caves.cz či facebook.com/jeskynenaspicaku.

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foto - Gejdoš Pavel
Pavel Gejdoš
Autor je tiskový mluvčí Správy jeskyní České republiky.
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