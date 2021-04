Mladí samci rysů zvládnou ujít i stovky kilometrů. Mají tak větší šanci na přežití druhu

Karel Zvářal 23.4.2021 17:45

Kluci mají dobrodružnější povahu, a co to je nějakých pár set kiláků pro mladé nohy... Bylo by naopak špatné, kdyby k migraci genů nedocházelo. Dominantní samci ovládají teritorium několika samic, takže ti mladí musí za štěstím do světa. Že jich i dosti zahyne, s tím příroda počítá. A právě ti úspěšní zajistí pokračování rodu.

