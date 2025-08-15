https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/modernizaci-silnice-z-jedlove-brzdi-namitky-ekologickeho-sdruzeni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Modernizaci silnice z Jedlové brzdí námitky ekologického sdružení

15.8.2025 01:42 | JEDLOVÁ (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | ulleo / Pixabay
První etapa opravy silnice druhé třídy z Jedlové do obce Bystré na Svitavsku začne v příštím roce. Protože se proti modernizaci kvůli stromořadí opakovaně odvolává jedno ekologické sdružení, nemůže kraj opravit silnici najednou. Proto zvolil postupné stavební práce.
 
Silnice II/362 z Jedlové vede až na hranici Vysočiny. Námitky sdružení, které kritizuje kácení stromů, stavbu odsouvají. Úsek z Poličky do Jedlové kraj v minulosti opravil za 100 milionů korun a chtěl pokračovat dál, to se ale nepovedlo.

"Naším cílem bylo využít evropské prostředky na navazujících sedm kilometrů až po hranici s Krajem Vysočina. Na projekt v objemu půl miliardy korun jsme měli získat dotaci až do výše 330 milionů korun," řekl hejtman Martin Netolický (3PK).

Ekologické sdružení nesouhlasilo s kácením. Podle kraje ale bylo nutné kvůli sjednocení šířky komunikace, což má zvýšit bezpečnost dopravy. "Bohužel jsme kvůli neustálým námitkám museli tolik potřebný projekt zastavit a přehodnotit. Celou akci rozdělíme tak, že bychom chtěli zmodernizovat průtahy Jedlovou a Bystrým, kde nejsou problémy s kácením. Zbývající úseky pak pravděpodobně projdou pouze prostou obnovou," řekl Netolický.

Kraj očekává, že na podzim vyhlásí výběrové řízení a opravu zahájí příští rok. Pro Jedlovou je to kompromisní řešení. "Pro nás je to samozřejmě velká škoda, protože jsme věřili, že se celý úsek z Poličky až na hranici kraje dočká komplexní obnovy, která odpovídá dopravní zátěži a nemuselo by se do ní investovat minimálně vyšší desítky let. Takto bude u nejhorších úseků opraven pouze kryt," řekl starosta Jedlové Radomil Horníček (3PK - Pro obec Jedlová).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
vlaštovka obecná v dešti Foto: Steve Williams Flickr Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici mostu přes rameno Dyje v Břeclavi-Poštorné Silnice Foto: ulleo Pixabay Soud zrušil povolení k zásahům do biotopů kvůli mimoúrovňové křižovatce u Kuřimi Pohled na Trosky z Kozákova Foto: Jan Stejskal Ekolist.cz Odpůrci nové silnice 35 Českým rájem vyzvali k zastavení prací na její přípravě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 66

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 11

Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Diskuse: 1

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 27
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist