Modernizaci silnice z Jedlové brzdí námitky ekologického sdružení
"Naším cílem bylo využít evropské prostředky na navazujících sedm kilometrů až po hranici s Krajem Vysočina. Na projekt v objemu půl miliardy korun jsme měli získat dotaci až do výše 330 milionů korun," řekl hejtman Martin Netolický (3PK).
Ekologické sdružení nesouhlasilo s kácením. Podle kraje ale bylo nutné kvůli sjednocení šířky komunikace, což má zvýšit bezpečnost dopravy. "Bohužel jsme kvůli neustálým námitkám museli tolik potřebný projekt zastavit a přehodnotit. Celou akci rozdělíme tak, že bychom chtěli zmodernizovat průtahy Jedlovou a Bystrým, kde nejsou problémy s kácením. Zbývající úseky pak pravděpodobně projdou pouze prostou obnovou," řekl Netolický.
Kraj očekává, že na podzim vyhlásí výběrové řízení a opravu zahájí příští rok. Pro Jedlovou je to kompromisní řešení. "Pro nás je to samozřejmě velká škoda, protože jsme věřili, že se celý úsek z Poličky až na hranici kraje dočká komplexní obnovy, která odpovídá dopravní zátěži a nemuselo by se do ní investovat minimálně vyšší desítky let. Takto bude u nejhorších úseků opraven pouze kryt," řekl starosta Jedlové Radomil Horníček (3PK - Pro obec Jedlová).
