Modernizační fond podpoří 3 miliardami korun stavbu 57 velkých fotovoltaických elektráren

V Česku by mělo vzniknout s podporou peněz z Modernizačního fondu 57 velkých fotovoltaických elektráren. Třímiliardovou dotaci pro ně podepsala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Její úřad informoval, že projekty uspěly v druhé soutěžní výzvě fondu zaměřené na instalace s výkonem nad jeden megawatt (MW) a podpořené solární parky by měly být postaveny převážně na brownfieldech, tedy na místech, která jsou kvůli předchozí například průmyslové činnosti, nevyužitelná.

Modernizační fond má přispět k přechodu tuzemské energetiky na ekologické zdroje a do roku 2030 má nabídnout minimálně 150 miliard korun z prodeje emisních povolenek. O přidělení dotace z něj rozhoduje spolu s ministerstvem životního prostředí Státní fond životního prostředí (SFŽP).

V rámci druhé výzvy fondu žádalo o podporu 151 projektů. "Akceptovali jsme jich 113, které mezi sebou následně soutěžily. K podpoře bylo doporučeno 57 záměrů," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. Doplnil, že předkladatelé projektů, které byly přijaty, ale nezískaly pro podporu dostatečný počet bodů, mohou žádat o dotaci v nové výzvě na konci jara.

"Obnovitelné energie budou čím dál důležitější součástí energetického mixu. S každým nově podpořeným projektem jsme blíže k odklonu od drahých fosilních paliv," uvedla ministryně Hubáčková.

Podle ministerstva se podpory dostalo například solární elektrárně, která by příští rok měla vyrůst ve Skoranově u Třemošnice na ploše bývalého průmyslového areálu a částečně na volné ploše. Instalovaný výkon má mít téměř šest MW a bude doplněna o velkokapacitní bateriového úložiště o využitelné kapacitě dvou MW. Další podpořená elektrárna by mohla být v provozu od letošního října v průmyslovém areálu v Oseku na Ústecku. Energii využije pro vlastní potřebu areál průmyslového podniku a přebytky půjdou do veřejné části distribuční sítě.

Podle Valdmana jsou na letošní druhé čtvrtletí roku naplánovány výzvy na podporu fotovoltaických elektráren pro menší i větší instalace nad jeden megawatt-peak (MWp). Další dvě výzvy podpoří fotovoltaiku v rámci komunální energetiky. Výzvy by měly být vyhlášeny být na přelomu dubna a května a rozdělovat se bude až deset miliard korun, dodal ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

