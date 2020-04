Moravské Budějovice zavedly třídění plastů přímo v domácnostech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Photographee.eu / Shutterstock Domácí třídění je první změnou v nakládání s odpady ve městě Moravské Budějovice. / Ilustrační foto

Více než sedmitisícové Moravské Budějovice na Třebíčsku začaly třídit plasty přímo v domácnostech. Radnice pro ně z asi dvoumilionové dotace koupila 1000 nádob o objemu 240 litrů. Stačila jich rozdat přes polovinu, další distribuci zastavila v reakci na opatření proti koronavirové infekci. Domácí třídění je první změnou v nakládání s odpady ve městě. Radnice chce postupně zavést platby za odpad podle jeho odevzdaného množství. Zatím vybírá poplatek 660 korun za osobu. Řekl to starosta Vlastimil Bařinka.

Podporou třídění chce radnice zmenšit množství směsného odpadu, jehož ukládání na skládku se bude podle Bařinky postupně zdražovat. Nové nádoby jsou s čipem, aby bylo v budoucnu možné hmotnost odpadu evidovat. "Je to ale nutné zavést i u směsného odpadu. Chtěli jsme to zvládnout do roka a půl, v současné koronavirové situaci se to ale asi protáhne, nevím jestli bude čas řešit čipování popelnic a nákup vážicího zařízení na vozy. Taky to není levná záležitost ," řekl Bařinka. Podle ředitele moravskobudějovických technických služeb Františka Kuchty představuje nákup vážicí technologie včetně softwaru náklad okolo 800.000 korun na jeden svozový vůz.

"Lidé si k nám chodili sepisovat smlouvy o výpůjčce nových popelnic. Vzhledem ke koronavirové situaci jsme to ale museli zastavit. Máme jich zatím vydaných 517," řekl Kuchta. Vytříděný plast se podle něho bude zatím svážet jednou měsíčně, poprvé 21. dubna. Frekvence se může podle potřeby změnit.

