Moravskoslezský kraj dostane peníze na kotle, už chystá smlouvy

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Moravskoslezský kraj získá slíbenou půl miliardu korun na další výměnu neekologických kotlů v regionu. Úředníci už začali s vyřizování smluv pro další žadatele o kotlíkovou dotaci, sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Ve třetím kole výzvy měl kraj pro zájemce loni v květnu připraveno půl miliardy korun. Nachystané peníze ale lidé vyčerpali za 54 vteřin a kraj dostal příslib na zvýšení částky. Navzdory vyčerpání původně vyčleněné částky tak žádosti přijímal nadále, a to až do celkového počtu 10 000 žadatelů. Trvalo to zhruba deset dní. Lidé celkově požadovali zhruba 1,2 miliardy korun. Kraj chtěl mít právě pro případ navýšení finančních prostředků k dispozici zásobník žádostí. Díky navýšení o dalších 500 milionů korun bude podle mluvčí možné vyhovět asi čtyřem pětinám žadatelů. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) uvedl, že přestože v době pandemie koronaviru poklesla intenzita dopravy i průmyslová výroba, ovzduší se nezlepšilo. Prašnost naopak stoupla skoro o sedm procent. Podle hejtmana především kvůli intenzivnějšímu vytápění domácností. Ovlivnit ji ale mohly třeba i zemědělské práce, pyly či dálkový přenos částic z pouště, který byl zaznamenán koncem března. "Největší podniky byly nuceny výrazně snížit produkci a zdaleka ji ještě nenastartovaly do stavu před pandemií. Přesto se hodnoty prachu v ovzduší nesnížily. Naopak, oproti stejnému období v minulých pěti letech dokonce o 6,8 procenta narostly. Potvrzuje to fakt, který není až tak úplně populární. Za horší ovzduší si totiž můžeme sami," míní Vondrák. Podle něj se právě lokální topeniště výrazně podílejí na znečištění ovzduší. Prašnost v kraji byla podle náměstkyně pro životní prostředí Jarmily Uvírové (ANO) vyšší nejen oproti stejnému období v předchozích letech, ale v době nouzového stavu byly hodnoty PM10 rovněž vyšší než v prvních dvou měsících roku. Kvalita ovzduší se naopak mírně zlepšila u hodnot oxidu dusíku, jehož hlavním zdrojem je doprava. Projevovalo se to především o víkendech. "Ve třetím kole kotlíkových dotací jsme nejdřív měli k dispozici 500 milionů, které pokryly zhruba 3500 žádostí. Díky navýšení o půlmiliardu tak budeme moci nakonec vyhovět dalším zhruba 4600 žadatelům," řekl náměstek pro regionální rozvoj Jan Krkoška (ANO). Kraj jim chce ještě tento týden začít rozesílat smlouvy o dotaci. Díky kotlíkovým dotacím by v regionu mělo být za všechna tři kola vyměněno 22 500 kotlů za více než 2,5 miliardy korun. reklama Martina Helánová tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

