https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/moravskoslezsky-kraj-podpori-projekty-proti-prehrivani-za-deset-milionu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Moravskoslezský kraj podpoří projekty proti přehřívání za deset milionů

16.7.2026 09:46 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Moravskoslezský kraj podpoří projekty zaměřené na výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody nebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má připraveno stejně jako loni deset milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září nebo do vyčerpání připravených peněz. ČTK to sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
 
Program kraj vyhlásil poprvé loni a peníze rozdělil mezi 33 projektů, které předložily krajské nemocnice, školy a další organizace. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, stromy, trvalkové záhony, přírodní učebny nebo retenční nádrže na dešťovou vodu.

"Tento dotační titul jsme loni vyhlásili poprvé a rozhodně ne naposledy. Letošní horké léto nám naznačuje, že tropických dní bude stále přibývat. Takže opatření na zvýšení odolnosti proti změně klimatu jsou namístě. O krajské peníze si zažádaly naše střední školy, základní umělecká škola, dětský domov, ale taky čtyři krajem zřizované nemocnice. Jejich areály jsou teď zelenější a v teplých dnech i příjemnější,“ řekl radní pro životní prostředí Pavel Staněk (SPD, Trikolora a PRO).

Loni kraj podpořil například vznik zelené fasády Střední zahradnické školy v Ostravě. "Opatření pomáhá zlepšovat mikroklima, podporuje biodiverzitu a taky slouží jako praktická učební pomůcka pro studenty. Třinecké gymnázium zase obnovilo výsadbu na stávající zelené střeše, která pomáhá snižovat dopady letních veder, gymnázium si taky díky krajské dotaci pořídilo retenční nádrže, díky tomu využívají srážkovou vodu na zavlažování nové zeleně i osazené střechy,“ doplnil Staněk.

Peníze směřovaly také na úpravu zahrady Dětského domova v Čeladné na Frýdecko-Místecku, novou přírodní učebnu mateřské školy Na Robinsonce v Ostravě-Porubě nebo na výsadbu v areálu opavské nemocnice.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vídeň v létě sází na vodní prvky Foto: Wiener Stadtgärten/Houdek Jak Vídeň zvládá vedra? Díky zeleni, vodním prvkům i „cool zónám“ Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos Obyvatelé označí v mapě cenná místa Pardubického kraje kvůli možným elektrárnám Spolkové kancléřství v Berlíně Foto: PantherMediaSeller Depositphotos Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist