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Záchranná stanice v Praze přijímá kvůli vedrům více volně žijících zvířat

5.8.2026 17:40 | PRAHA (ČTK)
Zesláblý rorýs
Zesláblý rorýs
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Patrk Sláma / ČSOP
Kvůli vysokým letním teplotám pracovníci pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy přijímají více zvířat, nejčastěji dehydratovaná a vysílená mláďata ptáků nebo veverek. ČTK to sdělila mluvčí stanice Petra Fišerová. Během současné vlny veder stanice denně ošetří desítky živočichů, při první letošní vlně horka jich za jeden týden přijali rekordních 578.
 
Během první letošní vlny veder v období od 26. června do 2. července přijímala stanice až 100 zvířat denně, přestože v sezoně jich běžně ošetří 30 až 50 a mimo sezonu kolem deseti. Za jediný týden tehdy přijala rekordních 578 živočichů. Nejčastěji šlo o mláďata rorýsů, jiřiček, sýkor nebo veverek.

Současná vlna veder je podle Fišerové o něco klidnější, stanice ale stále denně přijímá desítky pacientů. V týdnu od 27. do 31. července jich evidovala 189 a od začátku letošního roku počet přijatých zvířat překročil 6000. Za celý loňský rok stanice přijala 7684 zvířat.

Horké a suché počasí je podle Fišerové pro mnoho volně žijících živočichů náročné a často život ohrožující. "Nejvíce ohrožená jsou mláďata, která často nemají možnost se někam schovat, neboť jsou ještě malá a nepohyblivá," vysvětlila Fišerová. Pokud je hnízdo umístěné například ve fasádě domu, ve škvírách ve zdivu nebo na jiném místě vystaveném přímému slunci, mláďata kvůli přehřátí často z hnízda vyskakují. Týká se to například vrabců, rorýsů nebo poštolek. Kvůli horku z hnízd vyskakují také mláďata veverek.

Problém představuje i sucho. V rozpálených městech volně žijící živočichové jen obtížně hledají vodu. Kritická situace může nastat zejména u samic, které právě kojí nebo krmí mláďata. Hledání vody a potravy je může zcela vyčerpat, uvedla mluvčí.

Lidé mohou podle stanice zvířatům pomoci především tím, že na zahrady nebo jiná vhodná místa umístí větší mělké nádoby s čistou vodou, například misky pod květináče. Vodu by měli lidé denně měnit a nádoby čistit. V horkém počasí je vhodné přikrmovat také ptáky na krmítkách nebo ježky, kteří nyní pečují o mláďata. Pro ježky je vhodná potrava pro kočky nebo psy, ideálně malé granule pro koťata či malá plemena psů.

"Přikrmování a poskytování vody může zachránit životy mnoha zvířecím rodičům, kteří nebudou muset v horkém počasí překonávat větší vzdálenosti, aby sehnali dost potravy pro svá mláďata," uvedla Fišerová.

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Pražané si zároveň mají hlídat své domácí mazlíčky. "Zvířecím rodičům i jejich mláďatům pomůže i to, když si lidé budou držet pod kontrolou kočky a psy a nenechají volně žijící živočichy nahánět a ohrožovat," sdělila. Pokud si lidé nejsou jistí, zda zvíře pomoc skutečně potřebuje, měli by se nejprve poradit se záchrannou stanicí na telefonním čísle 773 772 771.

Česko v uplynulých dnech zasáhla vlna veder, při níž teploty místy překročily 40 stupňů Celsia. Tropické počasí pokračuje i v tomto týdnu. Přestože se dnes mají v Čechách objevit místy silné bouřky, podle meteorologů mohou nejvyšší denní teploty znovu vystoupat na 34 až 39 stupňů Celsia.

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