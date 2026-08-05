Záchranná stanice v Praze přijímá kvůli vedrům více volně žijících zvířat
Současná vlna veder je podle Fišerové o něco klidnější, stanice ale stále denně přijímá desítky pacientů. V týdnu od 27. do 31. července jich evidovala 189 a od začátku letošního roku počet přijatých zvířat překročil 6000. Za celý loňský rok stanice přijala 7684 zvířat.
Horké a suché počasí je podle Fišerové pro mnoho volně žijících živočichů náročné a často život ohrožující. "Nejvíce ohrožená jsou mláďata, která často nemají možnost se někam schovat, neboť jsou ještě malá a nepohyblivá," vysvětlila Fišerová. Pokud je hnízdo umístěné například ve fasádě domu, ve škvírách ve zdivu nebo na jiném místě vystaveném přímému slunci, mláďata kvůli přehřátí často z hnízda vyskakují. Týká se to například vrabců, rorýsů nebo poštolek. Kvůli horku z hnízd vyskakují také mláďata veverek.
Problém představuje i sucho. V rozpálených městech volně žijící živočichové jen obtížně hledají vodu. Kritická situace může nastat zejména u samic, které právě kojí nebo krmí mláďata. Hledání vody a potravy je může zcela vyčerpat, uvedla mluvčí.
Lidé mohou podle stanice zvířatům pomoci především tím, že na zahrady nebo jiná vhodná místa umístí větší mělké nádoby s čistou vodou, například misky pod květináče. Vodu by měli lidé denně měnit a nádoby čistit. V horkém počasí je vhodné přikrmovat také ptáky na krmítkách nebo ježky, kteří nyní pečují o mláďata. Pro ježky je vhodná potrava pro kočky nebo psy, ideálně malé granule pro koťata či malá plemena psů.
"Přikrmování a poskytování vody může zachránit životy mnoha zvířecím rodičům, kteří nebudou muset v horkém počasí překonávat větší vzdálenosti, aby sehnali dost potravy pro svá mláďata," uvedla Fišerová.
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Pražané si zároveň mají hlídat své domácí mazlíčky. "Zvířecím rodičům i jejich mláďatům pomůže i to, když si lidé budou držet pod kontrolou kočky a psy a nenechají volně žijící živočichy nahánět a ohrožovat," sdělila. Pokud si lidé nejsou jistí, zda zvíře pomoc skutečně potřebuje, měli by se nejprve poradit se záchrannou stanicí na telefonním čísle 773 772 771.
Česko v uplynulých dnech zasáhla vlna veder, při níž teploty místy překročily 40 stupňů Celsia. Tropické počasí pokračuje i v tomto týdnu. Přestože se dnes mají v Čechách objevit místy silné bouřky, podle meteorologů mohou nejvyšší denní teploty znovu vystoupat na 34 až 39 stupňů Celsia.
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