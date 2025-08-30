https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/most-chce-ozivit-park-hrabak-zapojit-do-priprav-promeny-se-muze-verejnost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Most chce oživit park Hrabák, zapojit do příprav proměny se může veřejnost

30.8.2025 19:07 | MOST (ČTK)
Foto | Eric X / Unsplash
Most chce oživit park Hrabák na jižním okraji města. Do proměny území se může zapojit veřejnost. Přání a nápady občanů město zohlední. Informovala o tom ČTK mluvčí radnice Klára Vydrová. Na webu zveřejnilo město termíny dnů, kdy lidé s nápady mohou do parku přijít.
 
Lesopark Hrabák nedaleko konečné tramvaje vznikl před šedesáti lety úpravou výsypky lomu. V minulém století ho obyvatelé Mostu hojně navštěvovali. Později začal pustnout. Mezi návrhy v participativním rozpočtu, kam mohou obyvatelé posílat náměty na realizaci různých projektů, se loni objevil návrh Davida Kloce na vypracování studie lesoparku.

"Po velmi kladné zkušenosti se spoluprací veřejnosti při přerodu parku Střed, který neskutečně po přeměně ožil a kam si znovu nachází cestu pro radost a relaxaci i za kulturou mnoho Mostečanů napříč generacemi, se město rozhodlo, že i v případě Hrabáku dá veřejnosti možnost do příprav studie mluvit," uvedla radnice. Revitalizace parku Střed stála zhruba 120 milionů korun, Nadace Proměny podpořila projekt 25 miliony korun. Přestavbě předcházel průzkum veřejného mínění, v němž lidé uváděli, co by si v parku přáli. Území se upravilo podle návrhu týmů architektů a krajinářů.

Radnice připravila aktivizační dny, jejichž cílem je přivést na Hrabák, který dnes vyhledávají návštěvníci spíše sporadicky, lidi a získat od nich nápady, co by si v parku představovali a co by v něm naopak nechtěli. Šetření bude podkladem pro studii, která by měla navrhnout ideu, jak Hrabák zatraktivnit pro veřejnost. Aktivizační dny se budou konat 5., 15. a 20. září. První a poslední termíny jsou určeny široké veřejnosti, polovina měsíce žákům z přilehlých základních škol.

V prostoru obce Čepirohy, která byla jižním sousedem Mostu, se uhlí dobývalo od poloviny 19. století. V roce 1928 byl největší z nich, kde se těžilo hlubinně i povrchově, pojmenován podle profesora Josefa Hrabáka.

Činnost lomu skončila v roce 1963 a v roce 1965 zde začala na mírně převýšené vnitřní výsypce rekultivace. Na výsypce založili tehdy i lesní školku pro výsadbu sazenic, později území město uvolnilo pro výstavbu zahrádkářské kolonie. Před lety město shánělo investora pro zástavbu části parku, nabízelo plochu pro stavbu rodinných domů. Kvůli nezájmu záměr odložilo a Hrabák zůstal parkem. V roce 2021 pracovníci technických služeb prořezali houštiny a upravili keře v parku.

