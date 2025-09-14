Moštárna v Hostětíně oslavila 25 let činnosti, produktů postupně přibylo
Základem produktů moštárny je čistá a neředěná jablečná šťáva vyráběná tradičním postupem z jablek pěstovaných místními zemědělci. Postupně přibyly další produkty, například jablečné mošty s arónií, červenou řepou, hruškou či meruňkou.
"Byli jsme jedni z prvních, kteří uvedli na trh třeba rakytníkový mošt míchaný a takových věcí se postupně objevilo víc a víc. Kromě klasického jablečného moštu děláme i přírodní sirupy, před téměř deseti lety jsme přidali jablečný ocet," uvedl Machů. Produkty jsou v bio kvalitě. Moštárna zvažuje další novinky, v případě octa zvažuje kombinaci s medem. K letošnímu výročí chce také vyrobit limitované edice, například směs jablečného moštu a šťávy z dřínu obecného.
Moštárna vyrábí své produkty z vykoupených jablek, následně je pod svou značkou dodává na trh. Svá jablka si mohou v moštárně nechat zpracovat pro vlastní potřebu také drobní pěstitelé.
Množství zpracovaných jablek se každý rok mění, maximální kapacita moštárny je přes 300 tun ovoce za jeden podzim. Je to množství, které podniky s velkými lisy zvládnou za několik dní. "My jim nemůžeme konkurovat v tom množství, ale snažíme se odlišovat tím, co děláme, tou pestrostí, naším místem, příběhem a vším, co do toho dáváme," uvedl Machů.
Letošní sezona zpracování jablek teď začíná. "Léto bylo teplotně průměrné a jablka teprve docházejí, jsme na začátku sezony. Věřím, že budeme zpracovávat až do konce října, začátku listopadu. Myslím, že sezona bude dobrá, protože zájemců je hodně. Lidé se také vracejí," uvedl Machů.
