https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mostarna-v-hostetine-oslavila-25-let-cinnosti-produktu-postupne-pribylo
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Moštárna v Hostětíně oslavila 25 let činnosti, produktů postupně přibylo

14.9.2025 19:56 | HOSTĚTÍN (ČTK)
Foto | Joanna Nix-Walkup / unsplash.com
Moštárna v Hostětíně na Uherskohradišťsku dnes oslavila 25 let od svého založení. Lidé mohli na slavnosti nazvané Na počátku bylo jablko ochutnat čerstvě lisovaný mošt i prohlédnout si moštárnu, nechyběly jablečné moučníky od místních žen, produkty regionálních výrobců či ovocnářské poradenství. Moštárnu uvedlo do provozu v roce 2000 občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, aby přispělo k obnově tradičního ovocnářství i vytváření pracovních míst v příhraničním regionu. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V roce 2010 do ní zavítal i britský princ Charles, nyní král Karel III.
 
"Nikdo si úplně na tom počátku nedovedl představit, kam až se můžeme dostat a co se nám může podařit. Nedávali jsme si žádné cíle, pro mě je velkou satisfakcí to, že lidé se vracejí a že jim to chutná," řekl dnes ČTK jednatel moštárny Radim Machů.

Základem produktů moštárny je čistá a neředěná jablečná šťáva vyráběná tradičním postupem z jablek pěstovaných místními zemědělci. Postupně přibyly další produkty, například jablečné mošty s arónií, červenou řepou, hruškou či meruňkou.

"Byli jsme jedni z prvních, kteří uvedli na trh třeba rakytníkový mošt míchaný a takových věcí se postupně objevilo víc a víc. Kromě klasického jablečného moštu děláme i přírodní sirupy, před téměř deseti lety jsme přidali jablečný ocet," uvedl Machů. Produkty jsou v bio kvalitě. Moštárna zvažuje další novinky, v případě octa zvažuje kombinaci s medem. K letošnímu výročí chce také vyrobit limitované edice, například směs jablečného moštu a šťávy z dřínu obecného.

Moštárna vyrábí své produkty z vykoupených jablek, následně je pod svou značkou dodává na trh. Svá jablka si mohou v moštárně nechat zpracovat pro vlastní potřebu také drobní pěstitelé.

Množství zpracovaných jablek se každý rok mění, maximální kapacita moštárny je přes 300 tun ovoce za jeden podzim. Je to množství, které podniky s velkými lisy zvládnou za několik dní. "My jim nemůžeme konkurovat v tom množství, ale snažíme se odlišovat tím, co děláme, tou pestrostí, naším místem, příběhem a vším, co do toho dáváme," uvedl Machů.

Letošní sezona zpracování jablek teď začíná. "Léto bylo teplotně průměrné a jablka teprve docházejí, jsme na začátku sezony. Věřím, že budeme zpracovávat až do konce října, začátku listopadu. Myslím, že sezona bude dobrá, protože zájemců je hodně. Lidé se také vracejí," uvedl Machů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Akvaponie Foto: Depositphotos V průmyslové zóně v Liberci vyrostla na střeše jedné z hal hydroponická farma Jiřiny Foto: manfredrichter pixabay Pěstitelka: Květiny mohou pomoci zlepšit stav půdy i rozmanitost živočichů Rakytník řešetlákovitý Foto: Joost J. Bakker Flickr V sadech ve Veselí nad Moravou začíná samosběr rakytníku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 80

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 80

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 36

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 8
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist