Unie: Pěstování dýní v Česku mírně roste, zelináři reagují na zvýšení poptávky
Také z analýzy cenového srovnávače potravin Kupi.cz vyplývá, že zájem o dýně rok od roku roste, a to nejen kvůli Halloweenu, ale i pro jejich využití v kuchyni. "Dýně se objevují ve slevových akcích většiny obchodních řetězců a patří k nejčastěji vyhledávané sezonní zelenině během podzimu na portálu Kupi.cz," uvedl srovnávač v tiskové zprávě. Rovněž situační zpráva ministerstva zemědělství uvádí, že zájem o dýně roste.
Pěstitelé rostoucímu zájmu přizpůsobují podle unie i nabídku pěstovaných druhů, kromě nejznámnějších, jako je hokkaido nebo muškátové dýně, pěstují také dýně máslové či špagetové, a časté jsou i okrasné druhy. Přibylová zároveň pozoruje trend, kdy se vrací dříve využívané druhy, jako například patizony.
Větší nabídka se následně promítá i do ceny. Zatímco v roce 2023 prodávali zemědělci průměrně kilogram dýně hokkaido za 20 korun, loni to bylo podle Přibylové 17 korun a letos ve 44. týdnu 15,6 korun. "Už to (dýně) není okrajová zelenina, začíná to být masovka. Takže pokud je toho produktu na trhu dostatek, tak i ta cena začíná klesat," uvedla Přibylová.
Z dat Kupi.cz. vyplývá, že v obchodech stála loni v říjnu dýně hokkaido 29 korun za kilogram, letos vyjde asi o tři koruny dráž. V akci ji zákazníci pořídí až o 42 procent levněji.
Dýně máslová letos podle srovnávače stojí v průměru 39,90 korun za kilogram, tedy o korunu víc než loni. V akci vyjde na 26,60 korun. Okrasné dýně začínají v akcích na 15 korunách, dýně Halloween vhodné k dlabání prodávají obchody v průměru za 36,60 korun za kilogram, v akcích může vyjít až o polovinu levněji.
Podle Přibylové je ale velký zájem také o prodej dýní přímo z farem, lidé navíc při prodeji ze dvora seženou dýně za příznivější cenu. "Není tam ten náklad na dopravu k řetězci a potom na manipulaci v rámci obchodu, takže ty prodeje z farmářských prodejen nebo prodeje ze dvora jsou výhodnější pro pěstitele," řekla Přibylová.
Kvalitu letošní sklizně dýní bude Přibylová znát až později, dosud nejsou všechny sklizené. V létě jejich pěstování komplikovalo sucho a horko, druhá polovina roku ale zatím dýním přeje, řekla.
Tuzemská tržní produkce zeleniny pro obchodní síť a zpracovatelský průmysl loni podle dat Českého statistického úřadu a ministerstva zemědělství klesla o sedm procent na 210.937 tun. Plocha polí se zeleninou loni klesla o 103 hektarů na 10.912 hektarů. Celkový počet pěstitelů tržní zeleniny vzrostl o 42 na 400, šlo ale hlavně o zelináře s malou výměrou zeleniny.
