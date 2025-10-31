https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/unie-pestovani-dyni-v-cesku-mirne-roste-zelinari-reaguji-na-zvyseni-poptavky
Unie: Pěstování dýní v Česku mírně roste, zelináři reagují na zvýšení poptávky

31.10.2025 23:31 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Čeští zelináři pěstují dýně na stále větší ploše, nárůst souvisí zejména s větším zájmem ze strany spotřebitelů. ČTK to řekla Zuzana Přibylová, tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy. Osevní plocha tykví včetně cuket vzrostla podle dat Českého statistického úřadu mezi rokem 2023 a letoškem o 90 hektarů na 870 hektarů. Z toho dýně se podle odhadu Zelinářské unie pěstují na necelých 700 hektarech. Pěstitelů dýní je v Česku kolem 90.
 
Rostoucí plocha pěstovaných dýní podle Přibylové souvisí s jejich větším využitím v gastronomii i se stále větší oblibou oslav Halloweenu, které připadají na dnešek. "Začíná se více pěstovat na základě poptávky od spotřebitelů. Dýně je relativně zajímavá, protože je pěstitelsky poměrně jednoduchá," řekla Přibylová. Náročný je pak nicméně sběr, kdy hrozí šíření viróz a následně změny v zabarvení i tvarech, dodala.

Také z analýzy cenového srovnávače potravin Kupi.cz vyplývá, že zájem o dýně rok od roku roste, a to nejen kvůli Halloweenu, ale i pro jejich využití v kuchyni. "Dýně se objevují ve slevových akcích většiny obchodních řetězců a patří k nejčastěji vyhledávané sezonní zelenině během podzimu na portálu Kupi.cz," uvedl srovnávač v tiskové zprávě. Rovněž situační zpráva ministerstva zemědělství uvádí, že zájem o dýně roste.

Pěstitelé rostoucímu zájmu přizpůsobují podle unie i nabídku pěstovaných druhů, kromě nejznámnějších, jako je hokkaido nebo muškátové dýně, pěstují také dýně máslové či špagetové, a časté jsou i okrasné druhy. Přibylová zároveň pozoruje trend, kdy se vrací dříve využívané druhy, jako například patizony.

Větší nabídka se následně promítá i do ceny. Zatímco v roce 2023 prodávali zemědělci průměrně kilogram dýně hokkaido za 20 korun, loni to bylo podle Přibylové 17 korun a letos ve 44. týdnu 15,6 korun. "Už to (dýně) není okrajová zelenina, začíná to být masovka. Takže pokud je toho produktu na trhu dostatek, tak i ta cena začíná klesat," uvedla Přibylová.

Z dat Kupi.cz. vyplývá, že v obchodech stála loni v říjnu dýně hokkaido 29 korun za kilogram, letos vyjde asi o tři koruny dráž. V akci ji zákazníci pořídí až o 42 procent levněji.

Dýně máslová letos podle srovnávače stojí v průměru 39,90 korun za kilogram, tedy o korunu víc než loni. V akci vyjde na 26,60 korun. Okrasné dýně začínají v akcích na 15 korunách, dýně Halloween vhodné k dlabání prodávají obchody v průměru za 36,60 korun za kilogram, v akcích může vyjít až o polovinu levněji.

Podle Přibylové je ale velký zájem také o prodej dýní přímo z farem, lidé navíc při prodeji ze dvora seženou dýně za příznivější cenu. "Není tam ten náklad na dopravu k řetězci a potom na manipulaci v rámci obchodu, takže ty prodeje z farmářských prodejen nebo prodeje ze dvora jsou výhodnější pro pěstitele," řekla Přibylová.

Kvalitu letošní sklizně dýní bude Přibylová znát až později, dosud nejsou všechny sklizené. V létě jejich pěstování komplikovalo sucho a horko, druhá polovina roku ale zatím dýním přeje, řekla.

Tuzemská tržní produkce zeleniny pro obchodní síť a zpracovatelský průmysl loni podle dat Českého statistického úřadu a ministerstva zemědělství klesla o sedm procent na 210.937 tun. Plocha polí se zeleninou loni klesla o 103 hektarů na 10.912 hektarů. Celkový počet pěstitelů tržní zeleniny vzrostl o 42 na 400, šlo ale hlavně o zelináře s malou výměrou zeleniny.

