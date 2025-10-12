Odborníci: Skleníkové růže vypěstované v zimě v Česku by zákazníci nezaplatili
"Jistěže bychom mohli prodávat v prosinci růže z českých skleníků. Náklady na jejich vypěstování při ceně energií za vytápění skleníků by ale jejich cenu zvedly tak vysoko, že by ji zákazníci nebyli ochotní zaplatit," řekla Střechová.
Většina řezaných květin, které lidé v průběhu roku kupují v českých květinářstvích, pochází z burzy v Nizozemsku. Místní pěstitelé pokrývají pouze několik procent trhu zejména právě proto, že se musí přizpůsobovat běhu sezony.
Členové organizace Výkvět se proto snaží obsáhnout přirozenou sezonu od jara do podzimu, dodávají do květinářství ve svém nejbližším okolí, prodávají na farmářských trzích nebo spotřebovávají ve vlastních květinářstvích. Lidé, kteří chtějí lokální řezané květiny, musí sezonnost domácí produkce respektovat. "Obvykle jsou dostupné od dubna do října až listopadu, mimo tyto měsíce lze využít sušené květiny a dekorace z nich," dodala Střechová.
Švanda uvedl, že mezi zákazníky v posledních letech stoupá obliba živých květinových dekorací v květnících. "Lidé oceňují, že květiny v květnících vydrží déle krásné, po odkvetení je buďto zkusí přesadit ven, nebo dají do kompostu. Stále častější je toto řešení také u hotelů a restaurací. U nich je výhodou i méně častá obměna květinové dekorace," dodal.
