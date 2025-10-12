https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-sklenikove-ruze-vypestovane-v-zime-v-cesku-by-zakaznici-nezaplatili
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odborníci: Skleníkové růže vypěstované v zimě v Česku by zákazníci nezaplatili

12.10.2025 00:12 | BRNO (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | T.Kiya / Flickr
Skleníkové růže vypěstované v zimě v Česku by zákazníci nezaplatili, řekli ČTK na brněnské konferenci o budoucnosti řezaných květin předseda Svazu květinářů a floristů ČR Jakub Švanda a květinářka, floristka a členka iniciativy Výkvět Markéta Róza Střechová. Tuzemští pěstitelé řezaných květin podle nich pokrývají jen několik procent trhu v Česku. Nemohou tak konkurovat pěstitelům ze zemí s teplým podnebím, kteří své květiny prodávají na burze v Nizozemsku, podotkli.
 
Pokud chtějí zákazníci kupovat květiny, které necestovaly přes půl světa a mají nízkou uhlíkovou stopu, musí podle odborníků respektovat průběh sezony v Česku. Mohou také zvolit jako dekoraci živou květinu v květníku, jejichž obliba roste, uvedli.

"Jistěže bychom mohli prodávat v prosinci růže z českých skleníků. Náklady na jejich vypěstování při ceně energií za vytápění skleníků by ale jejich cenu zvedly tak vysoko, že by ji zákazníci nebyli ochotní zaplatit," řekla Střechová.

Většina řezaných květin, které lidé v průběhu roku kupují v českých květinářstvích, pochází z burzy v Nizozemsku. Místní pěstitelé pokrývají pouze několik procent trhu zejména právě proto, že se musí přizpůsobovat běhu sezony.

Členové organizace Výkvět se proto snaží obsáhnout přirozenou sezonu od jara do podzimu, dodávají do květinářství ve svém nejbližším okolí, prodávají na farmářských trzích nebo spotřebovávají ve vlastních květinářstvích. Lidé, kteří chtějí lokální řezané květiny, musí sezonnost domácí produkce respektovat. "Obvykle jsou dostupné od dubna do října až listopadu, mimo tyto měsíce lze využít sušené květiny a dekorace z nich," dodala Střechová.

Švanda uvedl, že mezi zákazníky v posledních letech stoupá obliba živých květinových dekorací v květnících. "Lidé oceňují, že květiny v květnících vydrží déle krásné, po odkvetení je buďto zkusí přesadit ven, nebo dají do kompostu. Stále častější je toto řešení také u hotelů a restaurací. U nich je výhodou i méně častá obměna květinové dekorace," dodal.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bedna jablek Foto: Joanna Nix-Walkup unsplash Moštárna v Hostětíně oslavila 25 let činnosti, produktů postupně přibylo Akvaponie Foto: Depositphotos V průmyslové zóně v Liberci vyrostla na střeše jedné z hal hydroponická farma Jiřiny Foto: manfredrichter pixabay Pěstitelka: Květiny mohou pomoci zlepšit stav půdy i rozmanitost živočichů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 33

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 27

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 12

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist