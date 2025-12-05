Vítězem soutěže Farma roku je hospodářství Chlebovické brambory z Frýdku-Místku
Farma Chlebovické brambory, kterou založila rodina Janečkových, hospodaří asi na 200 hektarech. Kromě brambor, kterých ročně vyprodukuje zhruba 3000 tun, pěstuje i vinnou révu, z níž vyrábí víno. Provozuje také farmářský obchod s kavárnou Chlebovjanka.
Ekologickou Farmu Vojtěška vybudovali Ilona Kodýmová s partnerem Martinem Kynským. Chovají zejména plemeno masného skotu highland původem ze Skotska. Také Farma Borek, která skončila na třetím místě, se zaměřuje na chov masného skotu, a to plemene galloway rovněž se Skotska. Obě farmy hospodaří na zhruba sto hektarech a chovají okolo stovky těchto zvířat. "Chceme být místem, kam se lidé vrací, kde mají dobrý pocit z toho, co vidí, co cítí a co si odvezou domů," uvedla rodina Terčových, která Farmu Borek vlastní.
Čtvrté místo obsadilo Střítežské fojtství ze Vsetínska, které chová ovce či masný skot. Pátá příčka v soutěži Farma roku letos patří Rodinné farmě Hanžl ze Strakonicka. Hospodářství se soustředí na chov mléčného skotu.
"Rodinné farmy představují model hospodaření, který se dlouhodobě osvědčil v celé Evropě i ve světě. Sedláci navíc prokázali svou odolnost i v moderních dějinách naší země. Lze tedy předpokládat, že přežijí i současnou dobu, která přeje velkým zemědělským podnikům, využívajících ještě i po 36 letech dědictví socialismu v podobě narušené struktury venkovské krajiny. Životaschopnost modelu rodinných farem se však vždycky nakonec prokáže," uvedl předseda ASZ Jaroslav Šebek.
Od příštího roku vstoupí v účinnost novela zákona, která uzákoňuje rodinná hospodářství, stanovuje podmínky pro získání postavení rodinné farmy či zavádí jejich evidenci. Do dvou let od účinnosti novely by mohlo být v Česku podle odhadu autorů kolem 2000 rodinných zemědělských hospodářství.
reklama