Začíná motýlí půlhodinka. Do sčítání motýlů se může zapojit každý

V Česku začíná toto pondělí, 3. června, první ročník celostátního sčítání denních motýlů za účasti veřejnosti. Cílem akce nazvané Motýlí půlhodinka je zlepšit ochranu motýlů, kteří z přírody rychle mizí. Data získaná ze sčítání budou sloužit vědcům, řekla ČTK hlavní koordinátorka akce Martina Skohoutilová z Mezinárodní ochranářské skupiny JARO. Akci zastřešuje skupina JARO, která na projektu spolupracuje s Českou společností entomologickou, Společností pro ochranu motýlů a Entomologickým ústavem Biologického centra Akademie věd ČR.Motýlí půlhodinka se bude konat každoročně dvakrát do roka, na jaře a v létě. Sčítání motýlů se podle organizátorů uskutečňuje již řadu let, tato akce je ale jedinečná tím, že se do ní může zapojit úplně každý včetně dětí či škol, tedy nejen odborníci.

"Letošní jarní sčítání je naplánované od 3. do 9. června, kdy si sčitatelé za vhodného počasí vyčlení půl hodiny na sledování motýlů. Do akce se zapojí nejen jednotlivci, ale i organizace," řekl ČTK David Číp, který akci za Skupinu JARO organizuje ve východních Čechách.

Podle organizátorů se k pozorování nejlépe hodí přírodní zahrady, louky, parky, meze, ale třeba i hřbitovy, okolí železničních tratí a vlakových nádraží, příkopy u silnic nebo staré lomy. K vlastnímu sčítání, které by mělo probíhat přesně půl hodiny, je nejideálnější teplota 20 až 30 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno a nejlépe bezvětří. "Také správný čas hraje svoji roli a proto je možné hledat motýly jen od 10:00 do 17:00. Přes horké poledne si však motýli rádi dávají pauzu," uvedl Zdeněk Fric z Entomologického ústavu Akademie věd.

Pro každý den nebo místo je vhodné si vytisknout nový formulář, kam lze zaznamenat údaje o počasí, dni a místu pozorování a také jestli dotyčný bude sčítat jako začátečník jen základní druhy nebo má s určováním motýlů zkušenosti. Výsledky pozorování budou lidé vkládat do formuláře na webu www.motylipulhodinka.cz, on-line formulář lze použít i rovnou, uvedli organizátoři.

Vědci i ochránci přírody vnímají motýly jako ukazatele zdravé krajiny, motýli patří také mezi důležité opylovače, bez kterých se příroda neobejde. "Zjednodušeně lze říct, že tam, kde je dostatek motýlů, je příroda ještě v pořádku nejen pro ně a ostatní zvířata, ale i pro člověka. Bohužel se však dnes dostáváme do stavu, že na některých místech bývá těžké najít alespoň jednoho z našich 160 druhů denních motýlů. Nejméně 11 procent denních motýlů u nás už zcela vyhynulo," uvedla Skohoutilová.

Na sčítání motýlů se budou podílet také například školy a gymnázia z Královéhradeckého kraje, Krkonošský národní park, Technické služby města Hradec Králové, město Jaroměř, Zoo Brno, CHKO Pálava, Česká společnost entomologická nebo Český svaz ochránců přírody.

Další letošní Motýlí půlhodinka se bude konat 15. až 21. července a bude zaměřena na letní druhy.

