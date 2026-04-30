Mrazy v noci na dnešek způsobily ovocnářům škody za stovky milionů korun
Předpověď meteorologů o velmi mrazivé noci na dnešek se naplnila. "V sadech jsme zaznamenali v noci a nad ránem teploty zhruba od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia s dobou trvání od tří do sedmi hodin. Na mnoha místech šlo o celonoční mrazy. Působení mrazu zesilovalo současné sucho," uvedl Ludvík. Připomněl, že sady mrazy částečně poškodily již v první dekádě dubna a na začátku třetí dekády.
Ovocnáře podle Ludvíka čeká složitý ekonomický rok. "Budou muset zvážit další kroky a náklady, které je v průběhu vegetace čekají," uvedl. Vedle ztrát na produkci ovocnáři podle něj očekávají i kvalitativní škody, zejména na jablkách.
Sadaři podle Ludvíka na ochranu sadů před mrazy nasadili všechny síly, v sadech pálili svíce či používali zakuřování nebo protimrazové zamlžování. "Nebylo na co čekat, byla to možná poslední zásadní mrazivá noc, která mohla ovlivnit ekonomiku podniku. Nicméně není v možnostech žádného pěstitele ochránit celou produkci," uvedl Ludvík. Mrazy nicméně mohou hrozit až do poloviny května.
Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. "Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé," uvedl Ludvík.
Šebestyán novinářům v Nasavrkách na Chrudimsku řekl, že škody na sklizni ovoce budou značné. "Do týdne až deseti dnů budeme mít přesný přehled situace," uvedl. Poškozené jsou podle něj jak ovocné stromy, tak i porosty jahod či dalších plodin. "Budeme usilovat o použití evropské koordinované dotace, zasáhlo to i další státy," dodal.
Také podle Ludvíka by se případné kompenzace ovocnářům z veřejných zdrojů za škody způsobené mrazem měly řešit na evropské úrovni, jako tomu bylo v roce 2024. "Mrazová vlna minulých dní významně poškodila sady v Polsku a přesouvá se na Slovensko, Maďarsko a na Balkán. Budeme chtít, aby se u nás postupovalo stejně jako u jiných postižených zemí. Předpokládám, že EU to bude v rámci společné zemědělské politiky řešit. Nejprve ale musíme vše vyhodnotit a zjistit výši ztrát," uvedl Ludvík.
Po mrazech v roce 2024 získalo Česko na kompenzace mrazových škod z Evropské unie asi 380 milionů korun. O podporu tehdy požádalo 539 pěstitelů. Peníze ovocnářům podle jejich vyjádření pomohly přežít a založit loňskou úrodu. Nejvíce obdrželi pěstitelé jabloní, kteří měli škody největší. V Česku je zhruba 750 ovocnářských podniků.
Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. V kritickém roce 2024 se úroda ovoce v Česku propadla na 48.058 tun ovoce, loni vzrostla na 146.243 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.
