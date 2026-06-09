https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mze-nyni-pracuje-s-vice-variantami-predkupniho-prava-na-zemedelskou-pudu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo zemědělství pracuje s více variantami předkupního práva na zemědělskou půdu

9.6.2026 21:20 | PRAHA (ČTK)
Zemědělská krajina
Zemědělská krajina
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | alpha du centaure / Flickr
Připravovaný návrh zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu, který má řešit aktuální situaci na trhu se zemědělskou půdou, má zatím více variant. V té nejmírnější by mohl zavést ohlašovací povinnost o prodeji zemědělské půdy, nejsilnější úprava počítá se zavedením samotného předkupního práva pro stát, obce i hospodařící zemědělce. Jedna z variant pracuje i s možností omezit výměru vlastnictví, aby předkupní právo nenahrávalo velkým podnikům. Novinářům to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

 
Předložení návrhu zákona o předkupním právu má vláda ve svém plánu legislativy. S předložením ministerstvo počítá v prvním čtvrtletí 2027, zákon by měl nabýt účinnosti v roce 2028. Podle Šebestyána není zemědělská půda v ČR dlouhodobě regulována, a dostává se tak pod stále větší tlak. Navrhovaný zákon kritizují Piráti, ODS i soukromí zemědělci. Podle nich zatíží malé a střední zemědělce, a naopak prospěje velkým agropodnikům, jako je Agrofert.

"Budu rád, když se zákon bude řešit v rámci plošné shody všech zemědělců. Nejde zavést pravidlo, které bude za pár let změněno. Je potřeba vybudovat systém tak, aby byl dlouhodobý a předvídatelný," řekl ministr.

Aktuálně podle něj existují čtyři varianty zákona, o kterých chce ministr jednat s nevládními zemědělskými organizacemi. Nejmírnější nástroj, o kterém resort uvažuje, je zavedení ohlašovací povinnosti. "Aby zemědělec, který hospodaří, byl informován, že se jeho půda bude prodávat," řekl Šebestyán. Ve hře je i varianta samotného předkupního práva, a to jak pro hospodařící subjekty, tak i pro stát či obce. "Zaznívá i to, že by to mohlo být omezenou nějakou výměrou vlastnictví na katastr, aby to nenahrávalo jen velkým a silným hráčům," dodal ministr.

Zatímco soukromí zemědělci záměr zavést předkupní právo či oznamovací povinnost dříve kritizovali, Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR prosazují jasnější a spravedlivější pravidla pro nakládání se zemědělskou půdou, která umožní investovat těm, kdo na půdě skutečně hospodaří a nebudou diskriminovat žádnou skupinu farmářů. Trh se zemědělskou půdou je podle nich v ČR příliš otevřený a půda se stále častěji stává investicí pro subjekty mimo zemědělství.

Zemědělská půda podle dat Českého statistického úřadu dosahovala v roce 2024 v ČR téměř 4,2 milionu hektarů. Podle společnosti Farmy.cz loni dosáhla průměrná tržní cena zemědělské půdy 372.550 Kč za hektar, což představuje meziroční nárůst o 3,4 procenta oproti ceně 360.360 Kč za hektar v roce 2024.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
hraboš polní Foto: Andy Belshaw Flickr Populace hrabošů na polích v Česku v květnu klesla na polovinu Zmrzlý květ jabloně Foto: Depositphotos Zemědělský fond spouští příjem hlášení škod u ovocnářů po jarních mrazech Námraza na révě Foto: Marilylle Soveran Flickr Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům přesáhne podle odhadů ovocnářů miliardu Kč

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist