Ministerstvo zemědělství pracuje s více variantami předkupního práva na zemědělskou půdu
"Budu rád, když se zákon bude řešit v rámci plošné shody všech zemědělců. Nejde zavést pravidlo, které bude za pár let změněno. Je potřeba vybudovat systém tak, aby byl dlouhodobý a předvídatelný," řekl ministr.
Aktuálně podle něj existují čtyři varianty zákona, o kterých chce ministr jednat s nevládními zemědělskými organizacemi. Nejmírnější nástroj, o kterém resort uvažuje, je zavedení ohlašovací povinnosti. "Aby zemědělec, který hospodaří, byl informován, že se jeho půda bude prodávat," řekl Šebestyán. Ve hře je i varianta samotného předkupního práva, a to jak pro hospodařící subjekty, tak i pro stát či obce. "Zaznívá i to, že by to mohlo být omezenou nějakou výměrou vlastnictví na katastr, aby to nenahrávalo jen velkým a silným hráčům," dodal ministr.
Zatímco soukromí zemědělci záměr zavést předkupní právo či oznamovací povinnost dříve kritizovali, Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR prosazují jasnější a spravedlivější pravidla pro nakládání se zemědělskou půdou, která umožní investovat těm, kdo na půdě skutečně hospodaří a nebudou diskriminovat žádnou skupinu farmářů. Trh se zemědělskou půdou je podle nich v ČR příliš otevřený a půda se stále častěji stává investicí pro subjekty mimo zemědělství.
Zemědělská půda podle dat Českého statistického úřadu dosahovala v roce 2024 v ČR téměř 4,2 milionu hektarů. Podle společnosti Farmy.cz loni dosáhla průměrná tržní cena zemědělské půdy 372.550 Kč za hektar, což představuje meziroční nárůst o 3,4 procenta oproti ceně 360.360 Kč za hektar v roce 2024.
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