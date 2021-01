Musk nabízí 100 milionů USD za nejlepší technologii zachycení uhlíku

Břetislav Machaček 22.1.2021 18:46

Co tak kůrovcové stromy ukládat do vytěžených hnědouhelných dolů a tam

je zahrabat pod skrývkou? Tam časem zuhelnatí a nezetlí v bezzásahových

lesích s unikem CO2 do ovzduší. Místo nich vysázet nové stromy, které

CO2 spotřebují a vyprodukují kyslík. Odměnu ať pošle na obnovu lesů,

ale ne pralesů a těch bezzásahových, ty pouze cyklicky CO2 produkují

a zase ukládají. Pouze dříví ve stavbách a výrobcích jeho uvolnění

oddalují na pozdější dobu a taky potom to uložení do bahnité půdy.

