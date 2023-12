MŽP a SFŽP vyčlení pět miliard korun na výstavbu fotovoltaických elektráren

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) vyčlení dalších pět miliard korun z Modernizačního fondu na výstavbu fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě. Sloužit mají podnikatelům a zájemcům z řad průmyslových, zemědělských i veřejných subjektů. Dotace budou moci čerpat jak menší obce do 3000 obyvatel, tak i ty větší. Příjem žádostí o dotace začne v březnu příštího roku a žádat bude možné do října.

"Chytré obce hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3000 obyvatel opětovně nabídneme dotace na pořízení fotovoltaických systémů na střechy nekomerčních objektů, větším obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu, a tím podpoříme vznik energetických společenství," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem 50 kilowattů až pět megawattů a v Praze od deseti kilowattů. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby.

MŽP a SFŽP ještě letos plánují vyhlásit další obdobnou výzvu zájemcům o velké instalace fotovoltaických elektráren nad jeden megawatt, převážně pro dodávky do sítě. Na druhé kolo výzev se vyčlení další čtyři miliardy korun. V březnu bude také možno žádat o finanční podporu na vybudování individuální instalace fotovoltaických systémů na veřejných budovách a další sdružené projekty v objemu dvě miliardy korun.

"Investice do solárních elektráren znamenají zdroj dlouhodobých ekonomických i ekologických výhod. Jen z programu RES+ jsme za dobu fungování Modernizačního fondu nabídli na rozvoj fotovoltaiky již přes 17 miliard korun. Další investiční podporu průběžně směřujeme k obcím a veřejným subjektům i z Operačního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy a domácnostem z programu Nová zelená úsporám," dodal Hladík.

Modernizační fond zřídila Evropská komise, má přispět k rychlejšímu odklonu od spalování uhlí a ke snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se o finance z EU získané prodejem emisních povolenek. Česko by mělo mít díky vysokým cenám povolenek v modernizačním fondu do roku 2030 k dispozici až 500 miliard korun. Investice jsou příjmem SFŽP a budou postupně rozdělovány v deseti dotačních programech na podporu nízkouhlíkových technologií, modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Vláda letos v říjnu schválila klimaticko-energetický plán, podle kterého by podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. V delším časovém horizontu by měla posílit i jaderná energetika

reklama