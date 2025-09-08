https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-dalsi-tri-miliardy-smeruji-na-podporu-protipovodnovych-opatreni
MŽP: Další tři miliardy směřují na podporu protipovodňových opatření

8.9.2025 17:00 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Vláda uvolní ze státního rozpočtu další tři miliardy korun, které budou směřovat na podporu protipovodňových opatření a obnovu vodních toků. Peníze mají pomoci obcím po celé České republice, nejen v regionech zasažených loňskými zářijovými povodněmi. O dotace ve výši až 100 procent nákladů budou moci obce, kraje, státní podniky či příspěvkové organizace žádat od 1. října prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP). O dotace je možné si zažádat do 30. září příštího roku.
 
"Povodeň z loňského září nám důrazně připomněla, že je třeba co nejrychleji provést všechny typy protipovodňových opatření. Právě na přírodě blízká opatření vláda vyčlenila tři miliardy korun, z nichž podpoříme obnovu či výstavbu ochranných nádrží, poldrů nebo revitalizaci toků s možností rozlivu zvýšených průtoků," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že tato opatření napodobují přirozené procesy, zadržují vodu v krajině a chrání životy i majetky.

Podle ministerstva jde o dlouhodobě účinnější a šetrnější způsob ochrany než čistě technická opatření. Patří sem například rozšiřování koryt, podpora přirozeného rozlivu v nivách, výstavba povodňových parků, tůní, mokřadů nebo poldrů. Tyto zásahy nejen zpomalují odtok vody, ale také přispívají ke zlepšení biodiverzity, kvality vody a mikroklimatu.

Dotace budou určeny pro široký okruh žadatelů, včetně obcí a jejich svazků, krajů, veřejnoprávních institucí či státních podniků. "U většiny opatření pokryje podpora až 100 procent způsobilých výdajů, výjimku tvoří pouze výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží, kde může podpora dosáhnout 85 procent," upřesnil Hladík. Minimální výše nákladů na projekt činí jeden milion korun, u revitalizací toků a niv pět milionů korun bez DPH.

Vzhledem k tomu, že přírodě blízká protipovodňová opatření často vyžadují rozšíření koryta řeky, obnovu nivy nebo vytvoření nádrží se zásahem do soukromých pozemků, vztahuje se finanční podpora i na uvolňování území ohrožených povodněmi a výkup dotčených pozemků.

Naopak z podpory budou vyjmuty projekty revitalizací v oblastech zasažených těžbou uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Ty spadají pod samostatné výzvy financované z Operačního programu Spravedlivá transformace

Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím systému SFŽP. Podpořené projekty musí být dokončeny do konce roku 2030. Výzva je jednokolová a nesoutěžní, žádosti se tedy budou vyřizovat v pořadí doručení.

