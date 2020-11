MŽP nabídne 100 milionů obcím na území národních parků

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | piqsels O dotaci mohou požádat obce a svazky obcí, správy národních parků i příspěvkové organizace a spolky.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne 100 milionů korun pro obce, které leží na území národních parků. Dotaci mohou využít například na nákup moderního osvětlení či podporu turismu, který nezatíží životní prostředí. Za resort o tom ČTK informovala Dominika Pospíšilová v dnešní tiskové zprávě.

Výzva je rozdělena do šesti oblastí podpory. "Největší zájem je tradičně o příspěvky na obnovu infrastruktury, tedy opravy cest, stezek, tras pro turisty a úpravy veřejných prostranství," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "Tentokrát budeme klást větší důraz na zakládání zeleně a informačním centrům poskytneme nyní příspěvek i na vytvoření nových 'multioborových' tras, publikací či vzdělávacích projektů," dodal ministr.

Dotaci tak mohou příjemci využít na vytvoření nových parkovacích míst či nákup odpadkových košů. Příspěvek pomůže i s pořízením stojanů na kola, veřejných pítek, požárních nádrží, ale také informačních tabulí, navigačních značení či s dovybavením informačních center a vypracováním rozvojových dokumentů zaměřených na životní prostředí. Cílí také na výměnu zastaralých pouličních lamp za šetrnější typy osvětlení. "I tentokrát výzva nabízí možnost spolufinancování nákladnějších projektů, na které obec nebo jiný subjekt získaly podporu z Operačního programu Životní prostředí," doplnila Pospíšilová.

Výše dotace je odstupňována od 50 000 do tří milionů korun. "Záleží vždy na typu projektu, dotace může pokrýt až 85 procent způsobilých výdajů, při kofinancování projektů podpořených v rámci OPŽP poskytneme podporu ve výši pěti procent způsobilých výdajů," řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Fond dotaci administruje.

O dotaci mohou požádat obce a svazky obcí, správy národních parků i příspěvkové organizace a spolky od 11. ledna do 12. dubna 2021. Projekt se musí být na území obcí, které katastrem zasahují do národního parku. Příjemci musí projekt dokončit do 31. ledna 2024. "U kofinancování projektů podpořených z OPŽP se období realizace řídí danou výzvou OPŽP," uvedla Pospíšilová.

Podle MŽP od roku 2010 bylo sedm takto zaměřených výzev, v nichž bylo rozděleno půl miliardy korun a podpořeno 327 projektů. O dotaci je velký zájem, resort uvedl, že při poslední výzvě se 100 milionů vyčerpalo za necelé tři dny.

