Zástupci ekologů: Jakýkoli kandidát za Motoristy v čele MŽP je nepřijatelný
Předchozí povolební spekulace hovořily o obsazení postu Macinkou. Proti tomu se vzedmula vlna kritiky z řad ekologů, studentů a vědců. Vznikla řada dopisů a tisíce lidí demonstrovalo v říjnu na Hradčanském náměstí.
Ekologové uvádí, že Motoristé dlouhodobě a cíleně zpochybňují autoritu mezinárodních vědeckých institucí, ignorují data o úbytku přírodní rozmanitosti, míry znečištění prostředí a vlivu člověka na změny klimatu.
Asociace ekologických organizací Zelený kruh v dnešní tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici, uvádí, že považuje obsazení postu ministra životního prostředí zástupcem Motoristů za krok, který je v rozporu s dlouhodobými potřebami a zájmy občanů České republiky.
Ekologové tvrdí, že pokud kterýkoli premiér navrhne představitele Motoristů na post ministra životního prostředí, a pokud prezident takového kandidáta jmenuje, stávají se spoluzodpovědnými za následné zhoršení kvality života lidí, až bude program Motoristů naplňován.
"Ministerstvo životního prostředí je dnes klíčové i pro řešení energetické chudoby a podporu modernizace energetiky, protože spravuje evropské miliardy na snižování energetické náročnosti a investice do obnovitelných zdrojů. Motoristé se proti těmto potřebným změnám striktně vymezují a jejich nástup na ministerstvo může ohrozit domácnosti, obce i firmy," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.
Macinka je nyní nominantem na post ministra zahraničí, který dříve chtěli Motoristé obsadit Turkem. Ten však čelil kritice za a kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Prezident má ale nadále problém s nominací Turka do vlády, a to z právních důvodů, řekl dnes Babiš.
"Doufáme, že prezident bude důsledný ve svém odmítání toho, že člověk jako pan Turek nemá být členem vlády. Pokud je nepřijatelné, aby byl ministrem zahraničí, nemůže stát ani v čele ministerstva životního prostředí," dodal Bican.
