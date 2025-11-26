https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zastupci-ekologu-jakykoli-kandidat-za-motoristy-v-cele-mzp-je-neprijatelny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Zástupci ekologů: Jakýkoli kandidát za Motoristy v čele MŽP je nepřijatelný

26.11.2025 18:46 (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Zdroj | MŽP
Jakýkoli kandidát za Motoristy v čele ministerstva životního prostředí je pro zástupce ekologů, které oslovila ČTK, nepřijatelný. Koalice ANO, SPD a Motoristů na ministra navrhla poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Původním kandidátem byl předseda Motoristů Petr Macinka. Seznam kandidátů ministrů dnes odpoledne předal předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi. Pokud by úřad vedl někdo z Motoristů, tak by to podle ekologů znamenalo hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody.
 
"To, že se ministrem životního prostředí má stát zástupce Motoristů znamená přímé ohrožení ochrany přírody v České republice. Ať už to bude Petr Macinka či Filip Turek, v tomto ohledu se nic nemění. Strana, která odmítá obnovitelné zdroje, chce rušit ekologické dotace a oslabovat pravidla chránící klima a krajinu, nemůže vést resort, jehož úkolem je hájit zdravé prostředí pro lidi a přírodu," řekl Jaroslav Bican z Greenpeace ČR.

Předchozí povolební spekulace hovořily o obsazení postu Macinkou. Proti tomu se vzedmula vlna kritiky z řad ekologů, studentů a vědců. Vznikla řada dopisů a tisíce lidí demonstrovalo v říjnu na Hradčanském náměstí.

Ekologové uvádí, že Motoristé dlouhodobě a cíleně zpochybňují autoritu mezinárodních vědeckých institucí, ignorují data o úbytku přírodní rozmanitosti, míry znečištění prostředí a vlivu člověka na změny klimatu.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh v dnešní tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici, uvádí, že považuje obsazení postu ministra životního prostředí zástupcem Motoristů za krok, který je v rozporu s dlouhodobými potřebami a zájmy občanů České republiky.

Ekologové tvrdí, že pokud kterýkoli premiér navrhne představitele Motoristů na post ministra životního prostředí, a pokud prezident takového kandidáta jmenuje, stávají se spoluzodpovědnými za následné zhoršení kvality života lidí, až bude program Motoristů naplňován.

"Ministerstvo životního prostředí je dnes klíčové i pro řešení energetické chudoby a podporu modernizace energetiky, protože spravuje evropské miliardy na snižování energetické náročnosti a investice do obnovitelných zdrojů. Motoristé se proti těmto potřebným změnám striktně vymezují a jejich nástup na ministerstvo může ohrozit domácnosti, obce i firmy," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Macinka je nyní nominantem na post ministra zahraničí, který dříve chtěli Motoristé obsadit Turkem. Ten však čelil kritice za a kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Prezident má ale nadále problém s nominací Turka do vlády, a to z právních důvodů, řekl dnes Babiš.

"Doufáme, že prezident bude důsledný ve svém odmítání toho, že člověk jako pan Turek nemá být členem vlády. Pokud je nepřijatelné, aby byl ministrem zahraničí, nemůže stát ani v čele ministerstva životního prostředí," dodal Bican.

Pražská EVVOluce

