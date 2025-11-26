Ředitel biologického centra označil Turkovu nominaci na ministra za výsměch
Podle něj je naprosto nelogické, aby resort životního prostředí vedl zástupce strany Motoristů. "Jejich postoj k ochraně životního prostředí je pro mě zcela nepřijatelný. Tento krok mi připadá naprosto absurdní," uvedl Grubhoffer. Obává se mimo jiné toho, že nastanou například personální výměny na vedoucích pozicích v národních parcích, což může změnit i směřování daných institucí.
Motoristé nejprve navrhovali na místo ministra životního prostředí Macinku, Turek měl vést ministerstvo zahraničí. Ale vzhledem k Turkově aféře, kdy se v médiích objevily některé jeho kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích z minulosti, bylo nereálné, aby se stal šéfem diplomacie. "Fakt, že se s Macinkou jen vymění, mi připadá jako obyčejný handl," uvedl ředitel biologického centra.
Pravděpodobný příští premiér Babiš dnes přinesl prezidentovi seznam kandidátů ANO, SPD a Motoristů na ministry. Neformální konzultace s nominanty na ministry zahájí prezident v pátek, trvat by podle Hradu mohly do 10. prosince. Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek.
