Ředitel biologického centra označil Turkovu nominaci na ministra za výsměch

26.11.2025 19:11 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Diskuse: 2
Ministerstvo životního prostředí
Ředitel českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer označil nominaci Filipa Turka na ministra životního prostředí za výsměch. Jde podle něj o ubohost. Turek je nominantem Motoristů do vznikající vlády Andreje Babiše, předseda hnutí ANO dnes na Hradě nominace představil prezidentovi Petrovi Pavlovi. Motoristé původně chtěli Turka do čela diplomacie, v Černínském paláci by ale měl nově usednout předseda Motoristů Petr Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí.
 
"Vlastně je jedno, jestli bude ministrem životního prostředí Turek nebo Macinka. Oba dva na této pozici jsou výsměchem budoucí Babišovy vlády nejen odborníkům, ale i nejširší veřejnosti," řekl Grubhoffer, jenž v minulosti mimo jiné zastával místo rektora Jihočeské univerzity.

Podle něj je naprosto nelogické, aby resort životního prostředí vedl zástupce strany Motoristů. "Jejich postoj k ochraně životního prostředí je pro mě zcela nepřijatelný. Tento krok mi připadá naprosto absurdní," uvedl Grubhoffer. Obává se mimo jiné toho, že nastanou například personální výměny na vedoucích pozicích v národních parcích, což může změnit i směřování daných institucí.

Motoristé nejprve navrhovali na místo ministra životního prostředí Macinku, Turek měl vést ministerstvo zahraničí. Ale vzhledem k Turkově aféře, kdy se v médiích objevily některé jeho kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích z minulosti, bylo nereálné, aby se stal šéfem diplomacie. "Fakt, že se s Macinkou jen vymění, mi připadá jako obyčejný handl," uvedl ředitel biologického centra.

Pravděpodobný příští premiér Babiš dnes přinesl prezidentovi seznam kandidátů ANO, SPD a Motoristů na ministry. Neformální konzultace s nominanty na ministry zahájí prezident v pátek, trvat by podle Hradu mohly do 10. prosince. Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
JO

Jarka O.

26.11.2025 20:44
Jiní by zas za výsměch nejširší veřejnosti mohli považovat výdaje ze st. rozpočtu na NPŠ a stav lesů v ní po 35 letech od jejího vzniku.
JO

Jarka O.

26.11.2025 21:00 Reaguje na Jarka O.
Omluva. ..v něm ..od jeho vzniku.
