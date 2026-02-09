https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-odpad-z-brna-hornich-herspic-zacne-nemecka-firma-odvazet-10.unora
MŽP: Odpad z Brna-Horních Heršpic začne německá firma odvážet 10. února

9.2.2026 09:26 | BRNO (ČTK)
Více než 280 tun nelegálního odpadu, který do brněnských Horních Heršpic navezla německá firma Roth International, začne německá strana odvážet v úterý 10. února. Na sociální síti X o tom informovalo ministerstvo životního prostředí.
 
"V pondělí 9. února bude v rámci přípravy lokality zřízeno staveniště a od úterý 10. února se odpad začne nakládat. Práce potrvají zhruba dva až tři týdny, podle vývoje počasí. Veškeré práce hradí německá strana," uvedlo ministerstvo. Začátek prací ministerstvo dohodlo s bavorskými úřady.

Odpad nechala do Horních Heršpic navézt v letech 2024 a 2025 bez povolení firma Roth International. Stejná firma byla zodpovědná také za skládku nelegálního dopadu v Jiříkově na Bruntálsku. Německé úřady loni v srpnu zadržely v této souvislosti jednatele firmy, kterého viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech. Muž je od té doby ve vazbě.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala mezitím regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla firma, kterou tím německé úřady pověřily, na podzim loňského roku. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma v prosinci 35 tun odpadu, zpočátku ale panovaly na německé straně pochybnosti o původu zbylých 282 tun. Jejich odvoz začne v úterý.

