MŽP: Odpad z Brna-Horních Heršpic začne německá firma odvážet 10. února
Odpad nechala do Horních Heršpic navézt v letech 2024 a 2025 bez povolení firma Roth International. Stejná firma byla zodpovědná také za skládku nelegálního dopadu v Jiříkově na Bruntálsku. Německé úřady loni v srpnu zadržely v této souvislosti jednatele firmy, kterého viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech. Muž je od té doby ve vazbě.
Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala mezitím regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla firma, kterou tím německé úřady pověřily, na podzim loňského roku. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma v prosinci 35 tun odpadu, zpočátku ale panovaly na německé straně pochybnosti o původu zbylých 282 tun. Jejich odvoz začne v úterý.
