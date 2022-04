MŽP podle Hubáčkové plošnou recyklaci PET lahví nezavrhuje, vede debatu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Debata o plošném zálohování PET lahví by se měla vést v rámci zákona o obalech, nikoli během současného projednávání zákona o jednorázových plastech. ČTK to řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Zálohování PET lahví podle ní ministerstvo životního prostředí (MŽP) nezavrhuje a jedná s aktéry, jichž se týká.

Iniciativa pro zálohování minulý pátek kritizovala míru recyklace plastových obalů v Česku. Nová metodologie, užitá poprvé pro rok 2020, podle iniciativy ukázala, že množství skutečně materiálově využitých obalů je nízké. Předloni dosáhlo jen 42 procent, meziročně o 19 procent méně. Iniciativa žádá zavedení plošného zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Těch se v Česku předloni zrecyklovalo jen 32 procent ze všech vyhozených.

"Iniciativa o zálohování PET lahví jde souběžně s projednáváním zákona o jednorázových plastech. Jako MŽP nezavrhujeme zálohování PET lahví jako takové. Jen se snažíme, aby se ta debata vedla mimo zákon o jednorázových plastech, abychom ji včlenili do zákona o obalech," řekla ČTK Hubáčková. "Proto jsme v březnu svolali kulatý stůl, abychom si vyříkali stanoviska měst a obcí, producentů lahví, nápojových společností, iniciativ, které působí v oblasti odpadového hospodářství a (..) ve vztahu k zálohování. Abychom to dopracovali, dobře tu iniciativu uchopili," uvedla ministryně.

Hubáčková nevyloučila, že při zdárném konci debaty může být vyčleněno i zálohování více typů odpadových obalů. "Proto si myslím, že to patří především k zákonu o obalech, nikoli k zákonu o jednorázových plastech, kde se to teď moc zvedá a moc rezonuje," podotkla ministryně.

Zákon o zákazu jednorázových plastových příborů, talířů nebo brček, jak jej vyžadují předpisy Evropské unie, Sněmovna zřejmě schválí. Ve středu vládní předlohu, jen s technickými úpravami, podpořil výbor pro životní prostředí. Doporučil i schválit doprovodnou předlohu, která mimo jiné stanoví cíle pro zajištění tříděného sběru nápojových PET lahví. Návrh zjednodušuje i dobrovolné zálohování. Povinné zálohování nikdo z výboru nakonec nenavrhl. Spor o něj se však v Česku vede už několik let.

Iniciativa pro zálohování minulý pátek zopakovala, že bez plošného zálohování se Česku nepodaří dosáhnout evropských závazků. Do roku 2029 by mělo být v každém státě EU dosaženo 90procentní míry zpětného sběru PET lahví k recyklaci, do roku 2030 pak 60procentní míry recyklace plechovek.

Hubáčková ale míní, že i při pokračování současné situace je možné cíle zvládnout. Uvedla, že je třeba dopilovat legislativu podle zkušeností z praxe a více využít dotační programy. Další peníze pro tyto účely jsou podle ní třeba v Modernizačním fondu i v Národním plánu obnovy. "Chtěli bychom co nejméně skládkovat, jdeme tímto směrem," uzavřela Hubáčková.

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů v Česku, společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj.

reklama