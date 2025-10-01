Dobrovolníci v Praze sesbírali během úklidového dne především PETky a plechovky. Zálohování obalů by obcím ušetřilo na úklidech
„Výsledky mluví jasně – více než polovina objemu pohozeného odpadu jsou PET lahve a plechovky. Přitom jde o obaly, které mají vysokou hodnotu, snadno se recyklují a mohly by se díky zálohám vrátit zpět do oběhu. Tam, kde zálohy fungují, lidé obaly neodhazují. Naopak – i ti, kdo je dnes nejčastěji pohazují, by je nejen nezahazovali, ale ještě sbírali po ostatních, aby si finančně přilepšili,“ uvedla Lutfia Miňovská, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.
Jako příklad uvádí sousední Slovensko, kde zálohování PET lahví a plechovek funguje od roku 2022. Podle oficiálních dat se tam podařilo vrátit více než 90 procent obalů zpět do systému a viditelně ubylo pohozených lahví a plechovek v parcích, kolem cest či řek.
Největší problém: neudržovaná zeleň
Analýza probíhala v několika typech lokalit – u zastávek MHD, na cyklostezce, v parku, v zastavěném území i u řeky Rokytky. Nejhorší výsledky ale přinesla neudržovaná zeleň, odkud dobrovolníci uklidili největší množství odpadu a nápojové obaly zde tvořily až dvě třetiny všeho odpadu. To podle odborníků potvrzuje, že právě tato místa jsou pro obce nejnáročnější na zajištění pořádku – odpad se tam hromadí dlouhodobě a bez pravidelné údržby se rychle stává skládkou.
Úklid stojí obce stovky milionů ročně
Zjištění z Palmovky dobře ilustrují situaci ve městech po celé republice. Podle odhadů INCIEN obce každoročně vydávají stovky milionů korun na sběr a odvoz odpadu z ulic, parků a okolí zastávek MHD a úklid pohozených odpadků v těchto lokalitách.
„Analýza ukázala, že právě nápojové obaly jsou největším zdrojem viditelného nepořádku. Obce dnes vynakládají obrovské prostředky na úklid veřejných prostranství. Pokud by se z ulic vytratila více než polovina odpadu, mohly by náklady na úklid klesnout až o desítky procent,“ doplnil Petr Novotný z INCIEN.
Vedle plechovek a PET lahví odborníci našli také značné množství nezálohovaných skleněných lahví – váhově tvořily třetinu celého vzorku (41 kg), i když na objemu se podílely jen osmi procenty. Zbylý odpad představovaly hlavně plastové obaly od potravin (15 procent objemu), směsný odpad (10 procent), textil (3 procenta) a papír (3 procenta).
Úklid na pražské Palmovce se uskutečnil v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme svět, do níž se zapojují školy, komunity i firmy.
Jan Šimůnek1.10.2025 16:07
Už jen to, že konzervu i PET láhev bych musel uchovat netknuté, nesešlápnuté, nesměl porušit individuální čárkový kód atd. je dost odpudivé. V jakési diskusi také soudruzi, co se na to třepou, prozradili, že pokud se podaří vrátit víc než 86 procent zálohovaných obalů, budou v mínusu (takže musejí dělat vše proto, aby okradli víc než 16 % zákazníků.
Pepa1.10.2025 17:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Jde to na vrub KDUcsl a ministrovi ŽP Hladikovi.