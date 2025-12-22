https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejvyssi-spravni-soud-potvrdil-spolecnosti-henkel-pokutu-za-zbytecne-velke-obaly
Nejvyšší správní soud potvrdil společnosti Henkel pokutu za zbytečně velké obaly

22.12.2025 17:05 (ČTK)
Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil společnosti Henkel pokutu 150 000 korun za to, že nabízela tablety do myčky ve zbytečně velkých krabicích. Balení po 48, 65 i 80 tabletách měla prakticky stejné rozměry. Výrobce tím porušil zákon o obalech, který stanovuje, že hmotnost a objem obalu mají být co nejmenší, zjistila ČTK z úřední desky.
 
Pokutu vyměřila Česká obchodní inspekce a potvrdil ji Městský soud v Praze. V žalobě i následné kasační stížnosti firma tvrdila, že zákon o obalech je neurčitý, že Česko nesprávně transponovalo evropské směrnice o obalových odpadech a že pokuta je zjevně nepřiměřená.

NSS ovšem nenašel důvod k zásahu. Zdůraznil, že pokud rozdíl v množství výrobku v balení není jen zanedbatelný, musí výrobce obal úměrně zmenšit. "To však stěžovatelka neudělala. Pro všechna tři balení tablet do myčky – po 48, 65 a 80 kusech – používala stejně velkou skládací krabici," stojí v rozsudku. Jako stěžovatelka v řízení figurovala společnost Henkel.

Inspekce ani nepotřebovala definovat přiměřenou velikost obalu. "Vyvodit stěžovatelčinu odpovědnost za přestupek stačilo na základě srovnání jednotlivých balení a rozumné úvahy, že tentýž obal je při naplnění menším množstvím výrobku zkrátka zbytečně 'prázdnější', a nepochybně tedy není co nejmenší," konstatoval NSS. Pokuta mohla v daném případě činit až 500 000 korun.

Henkel je původně německá chemická, drogistická a kosmetická firma, vznikla v roce 1876. V Česku má podle svého webu přibližně 160 zaměstnanců

