Nejvyšší správní soud potvrdil společnosti Henkel pokutu za zbytečně velké obaly
NSS ovšem nenašel důvod k zásahu. Zdůraznil, že pokud rozdíl v množství výrobku v balení není jen zanedbatelný, musí výrobce obal úměrně zmenšit. "To však stěžovatelka neudělala. Pro všechna tři balení tablet do myčky – po 48, 65 a 80 kusech – používala stejně velkou skládací krabici," stojí v rozsudku. Jako stěžovatelka v řízení figurovala společnost Henkel.
Inspekce ani nepotřebovala definovat přiměřenou velikost obalu. "Vyvodit stěžovatelčinu odpovědnost za přestupek stačilo na základě srovnání jednotlivých balení a rozumné úvahy, že tentýž obal je při naplnění menším množstvím výrobku zkrátka zbytečně 'prázdnější', a nepochybně tedy není co nejmenší," konstatoval NSS. Pokuta mohla v daném případě činit až 500 000 korun.
Henkel je původně německá chemická, drogistická a kosmetická firma, vznikla v roce 1876. V Česku má podle svého webu přibližně 160 zaměstnanců
reklama