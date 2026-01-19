https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-zrejme-odmitne-navrh-zalohovat-pet-lahve-a-napojove-plechovky
Vláda zřejmě odmítne návrh zálohovat PET lahve a nápojové plechovky

19.1.2026 01:32 (ČTK)
Vláda dnes zřejmě odmítne poslanecký návrh exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a dalších dvou poslanců, kteří chtějí zavést zálohování PET lahví a nápojových plechovek včetně poplatků za reklamní letáky. Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. Jako hlavní argument v návrhu stanoviska stojí, že zálohování není v souladu s představou vlády vyjádřenou v programovém prohlášení vlády. Podle předkladatelů má naopak zavedení záloh snížit objem odpadu a zvýšit míru recyklace.
 
V programovém prohlášení vlády stojí: "Systém zálohování PET lahví a plechovek bude zaveden jen při prokázání jednoznačného ekologického přínosu a bude-li zajištěno, že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů. Nezavedeme recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci reklamních letáků, které jsou důležitým zdrojem informací o slevách a nabídce zboží zejména pro seniory." Na tento argument poukazovala v připomínkovém řízení i některá ministerstva.

Podle předkladatelů by mělo zpoplatnění letáků naopak vést k omezení jejich objemu a k přechodu spíše na on-line propagaci. Předkladatelé také uvádějí, že zálohové systémy vedou ke zvýšení míry zpětného odběru a recyklace, což přispívá k ochraně životního prostředí tím, že se snižuje množství odpadu končícího na skládkách nebo v přírodě. V důvodové zprávě píšou, že ročně se v Česku dostane na trh asi 1,8 miliardy PET lahví, což je asi 47 000 tun ročně, a asi 0,8 miliardy plechovek, což představuje zhruba 15 000 tun ročně.

Vláda v návrhu stanoviska upozorňuje na to, že novela zákona představuje rozsáhlou a zásadní úpravu právní regulace obalů. Tomu by podle ní měla předcházet rozsáhlá odborná i politická diskuse včetně analýzy a zhodnocení dopadů. Ministerstvo také připravuje návrh adaptace evropského nařízení o obalech a obalových odpadech, které se podle vlády významně týká zálohových systémů pro plastové nápoje a kovové nádoby na nápoje.

V připomínkovém řízení se k návrhu odmítavě postavila i Hospodářská komora ČR. Podle komory jde o zásadně koncepčně chybný, ekonomicky neodůvodněný a systémově destabilizující zásah do fungujícího nakládání s odpady. Řadu výhrad vyslovil i antimonopolní úřad. Podle něj se za současné ekonomické i právní situace zavedení zálohového systému nejeví jako opodstatněné a žádoucí.

Pod Hladíkovým návrhem je podepsaný i jeho spolustraník Václav Pláteník a poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení). S obdobným návrhem, který se týkal PET lahví a nápojových plechovek, přišla v minulém období vláda Petra Fialy (ODS), v níž byl Hladík ministrem. Sněmovna tehdy nedokončila ani první čtení návrhu. Bez ohledu na stanovisko vlády k nynějšímu návrhu dostanou předlohu k projednání poslanci, ale není jasné, zda a kdy se tak stane.

