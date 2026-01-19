Vláda zřejmě odmítne návrh zálohovat PET lahve a nápojové plechovky
Podle předkladatelů by mělo zpoplatnění letáků naopak vést k omezení jejich objemu a k přechodu spíše na on-line propagaci. Předkladatelé také uvádějí, že zálohové systémy vedou ke zvýšení míry zpětného odběru a recyklace, což přispívá k ochraně životního prostředí tím, že se snižuje množství odpadu končícího na skládkách nebo v přírodě. V důvodové zprávě píšou, že ročně se v Česku dostane na trh asi 1,8 miliardy PET lahví, což je asi 47 000 tun ročně, a asi 0,8 miliardy plechovek, což představuje zhruba 15 000 tun ročně.
Vláda v návrhu stanoviska upozorňuje na to, že novela zákona představuje rozsáhlou a zásadní úpravu právní regulace obalů. Tomu by podle ní měla předcházet rozsáhlá odborná i politická diskuse včetně analýzy a zhodnocení dopadů. Ministerstvo také připravuje návrh adaptace evropského nařízení o obalech a obalových odpadech, které se podle vlády významně týká zálohových systémů pro plastové nápoje a kovové nádoby na nápoje.
V připomínkovém řízení se k návrhu odmítavě postavila i Hospodářská komora ČR. Podle komory jde o zásadně koncepčně chybný, ekonomicky neodůvodněný a systémově destabilizující zásah do fungujícího nakládání s odpady. Řadu výhrad vyslovil i antimonopolní úřad. Podle něj se za současné ekonomické i právní situace zavedení zálohového systému nejeví jako opodstatněné a žádoucí.
Pod Hladíkovým návrhem je podepsaný i jeho spolustraník Václav Pláteník a poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení). S obdobným návrhem, který se týkal PET lahví a nápojových plechovek, přišla v minulém období vláda Petra Fialy (ODS), v níž byl Hladík ministrem. Sněmovna tehdy nedokončila ani první čtení návrhu. Bez ohledu na stanovisko vlády k nynějšímu návrhu dostanou předlohu k projednání poslanci, ale není jasné, zda a kdy se tak stane.
