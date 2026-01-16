Komora: Povinné zálohování by destabilizovalo systém třídění odpadů
Návrh předkládá poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s dalšími dvěma opozičními poslanci. Proti zálohování měly již v minulosti výhrady také ministerstvo průmyslu a obchodu, organizace samospráv či Svaz průmyslu a dopravy.
Komora upozornila, že návrh nedoprovází důkladná analýza dopadů na podnikatele, obce ani spotřebitele a nereflektuje rizika, na která podnikatelské organizace opakovaně upozorňovaly. Zavedení povinného zálohování by podle ní mohlo zmařit nebo významně oslabit investice firem i obcí do existující infrastruktury sběru a třídění, včetně třídicích linek, a vést ke zvýšení nákladů, mimo jiné i v podobě vyšších poplatků za odpady.
Obchodníci mají podle novely vybírat lahve a plechovky povinně v prodejnách nad 50 metrů čtverečních, přičemž Hladík připustil zvýšení tohoto limitu na dvojnásobek. Měly by je přijímat také všechny čerpací stanice, což dohromady představuje více než 11 000 povinných míst. Povinnost vybírat zálohované obaly mají mít i on-line prodejci. V obcích nad 300 obyvatel, kde nebude ani povinné, ani dobrovolné místo odběru, ho bude muset zřídit provozovatel systému.
Zálohy mají být zavedeny pro plastové lahve na nealkoholické nápoje o objemu 0,1 až tři litry a na alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu. Dále pro všechny plechovky s nealkoholickými nápoji o objemu 0,1 až jeden litr a na nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu. Zálohovat se nebudou obaly na mléko a mléčné výrobky. Celkově by podle ministerstva mohlo ročně systémem projít zhruba 2,5 miliardy kusů PET lahví a plechovek. Obdobný systém zálohování funguje v řadě evropských zemí.
"Místo zavádění povinného zálohového systému by měla být prioritou podpora a rozvoj stávajícího systému třídění komunálních odpadů, který je v evropském srovnání nadprůměrně kvalitní," uvedl předseda Sekce životního prostředí Hospodářské komory Jan Mraček. Vhodnější je podle něj investovat do osvěty, modernizace sběrné sítě a třídicích technologií či zohlednit inovativní nástroje, například digitální zálohovací systém.
Hospodářská komora poukázala na to, že Česko nyní dosahuje velmi dobrých výsledků ve sběru a recyklaci obalů a v řadě parametrů plní nebo překračuje evropské cíle.
Komora zároveň uvedla, že sdružuje podnikatele napříč obory a velikostmi firem, a proto mezi jejími členy existují i firmy, které zálohování podporují nebo v něm vidí příležitost. Tyto odlišné názory považuje za legitimní, její oficiální stanovisko však podle ní odráží především postoje většiny členů a zohledňuje širší národohospodářské a celospolečenské dopady.
Online diskuse
Jan Šimůnek16.1.2026 20:07
Richard Vacek16.1.2026 21:19
Emil Bernardy17.1.2026 07:56 Reaguje na Richard Vacek
Jan Šimůnek17.1.2026 10:13
Ovce ji hodí do kontejneru (kde stejně bude dělat akorát paseku, protože se s PET v jeho obsahu nebude počítat), naštvaný člověk ji hodí "do ekologie".
Emil Bernardy18.1.2026 06:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Břetislav Machaček17.1.2026 12:55
ale ten výkup by měl přijmout KAŽDÝ zálohovaný obal v JAKÉMKOLIV STAVU.
Pokud bude přijímat pouze nepoškozené obaly, tak to motivující není, ale právě naopak, protože plátce zálohy naštve, když o zálohu přijde při nějakém poškození obalu a nebo identifikace. Měla by existovat možnost
výkupu i těch obalů, které automaty odmítnou, aby nebyl plátce zálohy
okraden. Automat stejně obal nějak upraví(slisuje, podrtí) a pochybuji,
že ho bude skladovat neporušený(nezmačkaný). Ruční výkup může být práce
pro invalidy a jiné obtížně zaměstnatelné osoby a nebo by měl být ten
automat dokonalejší, aby přijal i ty pomačkané obaly. Ve stávající
podobě to zavání okrádáním spotřebitelů o zálohy při odmítnutí obalu
výkupním automatem. Mi osobně je to fuk, protože u 5 PET a plechovek
od nápojů ročně se mne to netýká. Naopak se mne týká to, že jich z
přírody odstraňuji stovky a odměnou mi je pouze dobrý pocit, že jsem
je z přírody uklidil do odpadu. Mnohdy je ale už dál netřídím, když
je v cíli pouze nádoba na směsný odpad a to abych odpad vezl vytřídit
až domů, tak tak uvědomělý už nejsem.
Jan Šimůnek17.1.2026 14:25
Ono to nezavání, ono to je v podstatě okrádání občanů. Se všemi důsledky, vč. nárůstu "popularity" ekologie. Na čemž se, pochopitelně, pracuje i v řadě dalších oblastí. Pokud to zelení soudruzi zavedou, tak se na tom jistě někteří "vyvolení" z nich napakují, ale dlouhodobé důsledky (jako např. Turek premiérem nebo presidentem) jim to vynahradí.
Pokud by tedy bylo možné vrátit i sešlapanou PET láhev nebo plechovku (jaké jdou nyní do kontejneru, bez toho, že by za to dostal občan nějaké peníze), nebyl by to problém a patrně by nebyl problém to technicky zajistit. Pokud soudruzi ekologové ovšem investují desítky či stovky milionů do individuálně jedinečných čárkových kódů a podobných nesmyslů, pak bude lépe, když to celé zkrachuje a tihle filutové se budou živit vybíráním kontejnerů na odpadky.
Břetislav Machaček18.1.2026 09:00 Reaguje na Jan Šimůnek
nehrozilo poškození ani při zmačkání. Tím pádem by se eliminoval
obaly odsouzené být pouze odpadem a nebýt vráceny za zálohu.
U plechovek by to mohlo být na spodním víčku, které je nejpevnější
i při zmačkáni.
Martin Králík18.1.2026 19:07
Majka Kletečková18.1.2026 23:04 Reaguje na Martin Králík
Přitom by to nebylo pro nás občany žádné direktivistické opatření. Každý spotřebitel by se mohl svobodně rozhodnout co s takovou petkou. Třeba že 5 Kč nepotřebuje a vhodit ji do kontejneru na plasty či ji věnovat bezdomovcům, aby si za to nakoupili, co chtějí. Nebo ji jako dobrá hospodyňka vrátit v obchodě.