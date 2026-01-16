https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/komora-povinne-zalohovani-by-destabilizovalo-system-trideni-odpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Komora: Povinné zálohování by destabilizovalo systém třídění odpadů

16.1.2026 19:02 (ČTK)
Diskuse: 10
Zdroj | Depositphotos
Za koncepčně chybný, ekonomicky neodůvodněný a systémově destabilizující zásah do fungujícího systému nakládání s odpady v Česku považuje Hospodářská komora návrh zákona o obalech, který v pondělí projedná vláda. Návrh, který předkládají opoziční poslanci, podle ní prosazuje povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek, aniž by řešil dříve vznesené výhrady či obsahoval potřebnou analýzu ekonomických dopadů.
 
Hospodářská komora proto vyzvala vládu, aby k návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko a připravila vlastní řešení vycházející z dat, které zohlední specifika českého trhu i dosavadní investice. Podle komory je aktuální předloha pouze rozpracováním kontroverzního řešení, které se nepodařilo prosadit v minulém volebním období, a ohrožuje stabilitu stávajícího systému třídění odpadů, jenž podle komory v Česku dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků.

Návrh předkládá poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s dalšími dvěma opozičními poslanci. Proti zálohování měly již v minulosti výhrady také ministerstvo průmyslu a obchodu, organizace samospráv či Svaz průmyslu a dopravy.

Komora upozornila, že návrh nedoprovází důkladná analýza dopadů na podnikatele, obce ani spotřebitele a nereflektuje rizika, na která podnikatelské organizace opakovaně upozorňovaly. Zavedení povinného zálohování by podle ní mohlo zmařit nebo významně oslabit investice firem i obcí do existující infrastruktury sběru a třídění, včetně třídicích linek, a vést ke zvýšení nákladů, mimo jiné i v podobě vyšších poplatků za odpady.

Obchodníci mají podle novely vybírat lahve a plechovky povinně v prodejnách nad 50 metrů čtverečních, přičemž Hladík připustil zvýšení tohoto limitu na dvojnásobek. Měly by je přijímat také všechny čerpací stanice, což dohromady představuje více než 11 000 povinných míst. Povinnost vybírat zálohované obaly mají mít i on-line prodejci. V obcích nad 300 obyvatel, kde nebude ani povinné, ani dobrovolné místo odběru, ho bude muset zřídit provozovatel systému.

Zálohy mají být zavedeny pro plastové lahve na nealkoholické nápoje o objemu 0,1 až tři litry a na alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu. Dále pro všechny plechovky s nealkoholickými nápoji o objemu 0,1 až jeden litr a na nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu. Zálohovat se nebudou obaly na mléko a mléčné výrobky. Celkově by podle ministerstva mohlo ročně systémem projít zhruba 2,5 miliardy kusů PET lahví a plechovek. Obdobný systém zálohování funguje v řadě evropských zemí.

"Místo zavádění povinného zálohového systému by měla být prioritou podpora a rozvoj stávajícího systému třídění komunálních odpadů, který je v evropském srovnání nadprůměrně kvalitní," uvedl předseda Sekce životního prostředí Hospodářské komory Jan Mraček. Vhodnější je podle něj investovat do osvěty, modernizace sběrné sítě a třídicích technologií či zohlednit inovativní nástroje, například digitální zálohovací systém.

Hospodářská komora poukázala na to, že Česko nyní dosahuje velmi dobrých výsledků ve sběru a recyklaci obalů a v řadě parametrů plní nebo překračuje evropské cíle.

Komora zároveň uvedla, že sdružuje podnikatele napříč obory a velikostmi firem, a proto mezi jejími členy existují i firmy, které zálohování podporují nebo v něm vidí příležitost. Tyto odlišné názory považuje za legitimní, její oficiální stanovisko však podle ní odráží především postoje většiny členů a zohledňuje širší národohospodářské a celospolečenské dopady.

Online diskuse

Všechny komentáře (10)
Jan Šimůnek

16.1.2026 20:07
Stanovisko Hospodářské komory je velice rozumné.
RV

Richard Vacek

16.1.2026 21:19
Je rozdíl, jestli plastovou flašku sešlápnu a dám do kontejneru na plat, nebo si ji vezmu na celodenní výlet, který zakončím v automatu na vratné láhve.
EB

Emil Bernardy

17.1.2026 07:56 Reaguje na Richard Vacek
Předjímám.Nepoškozenou.Když ji automat odmítne,tak sešlápnu a dám do kontejneru......velmi pravděpodobné.
Jan Šimůnek

17.1.2026 10:13
to Emil Bernardy 17.1.2026 07:56
Ovce ji hodí do kontejneru (kde stejně bude dělat akorát paseku, protože se s PET v jeho obsahu nebude počítat), naštvaný člověk ji hodí "do ekologie".
EB

Emil Bernardy

18.1.2026 06:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Permanentní naštvanost je v internetových diskuzích.Nakonec,návrh na zálohování je důsledek tohoto,permanentní naštvanosti.Nová civilizační duševní porucha.
BM

Břetislav Machaček

17.1.2026 12:55
Výkup může být motivací zvednout ze země někým vyhozenou PET a plechovku,
ale ten výkup by měl přijmout KAŽDÝ zálohovaný obal v JAKÉMKOLIV STAVU.
Pokud bude přijímat pouze nepoškozené obaly, tak to motivující není, ale právě naopak, protože plátce zálohy naštve, když o zálohu přijde při nějakém poškození obalu a nebo identifikace. Měla by existovat možnost
výkupu i těch obalů, které automaty odmítnou, aby nebyl plátce zálohy
okraden. Automat stejně obal nějak upraví(slisuje, podrtí) a pochybuji,
že ho bude skladovat neporušený(nezmačkaný). Ruční výkup může být práce
pro invalidy a jiné obtížně zaměstnatelné osoby a nebo by měl být ten
automat dokonalejší, aby přijal i ty pomačkané obaly. Ve stávající
podobě to zavání okrádáním spotřebitelů o zálohy při odmítnutí obalu
výkupním automatem. Mi osobně je to fuk, protože u 5 PET a plechovek
od nápojů ročně se mne to netýká. Naopak se mne týká to, že jich z
přírody odstraňuji stovky a odměnou mi je pouze dobrý pocit, že jsem
je z přírody uklidil do odpadu. Mnohdy je ale už dál netřídím, když
je v cíli pouze nádoba na směsný odpad a to abych odpad vezl vytřídit
až domů, tak tak uvědomělý už nejsem.
Jan Šimůnek

17.1.2026 14:25
to Břetislav Machaček 17.1.2026 12:55
Ono to nezavání, ono to je v podstatě okrádání občanů. Se všemi důsledky, vč. nárůstu "popularity" ekologie. Na čemž se, pochopitelně, pracuje i v řadě dalších oblastí. Pokud to zelení soudruzi zavedou, tak se na tom jistě někteří "vyvolení" z nich napakují, ale dlouhodobé důsledky (jako např. Turek premiérem nebo presidentem) jim to vynahradí.
Pokud by tedy bylo možné vrátit i sešlapanou PET láhev nebo plechovku (jaké jdou nyní do kontejneru, bez toho, že by za to dostal občan nějaké peníze), nebyl by to problém a patrně by nebyl problém to technicky zajistit. Pokud soudruzi ekologové ovšem investují desítky či stovky milionů do individuálně jedinečných čárkových kódů a podobných nesmyslů, pak bude lépe, když to celé zkrachuje a tihle filutové se budou živit vybíráním kontejnerů na odpadky.
BM

Břetislav Machaček

18.1.2026 09:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud by byl identifikační kód až na pevné části hrdla, tak tam by
nehrozilo poškození ani při zmačkání. Tím pádem by se eliminoval
obaly odsouzené být pouze odpadem a nebýt vráceny za zálohu.
U plechovek by to mohlo být na spodním víčku, které je nejpevnější
i při zmačkáni.
MK

Martin Králík

18.1.2026 19:07
Zálohování byla jedna z možností, jak z vnějšího prostředí "vysbírat" povalující se PETky a plechovky. Jen se projděte někde v lese, v polích, v příkopech kolem cest nebo po různých zanedbaných zákoutích - žijeme prakticky na smetišti. Proč jako vlastník pozemků musím furt po někom uklízet. Nebylo by zálohování dobrou cestou k účinnějšímu sběru? Někomu jde o kšeft , tak kope kolem sebe. Když to jinde funguje, tak proč to nejde u nás? Současný systém už vyšší výběr nezajistí.
MK

Majka Kletečková

18.1.2026 23:04 Reaguje na Martin Králík
Souhlasím, povinné zálohování by významně zvýšilo úspěšnost sběru petlahví a plechovek od nápojů.
Přitom by to nebylo pro nás občany žádné direktivistické opatření. Každý spotřebitel by se mohl svobodně rozhodnout co s takovou petkou. Třeba že 5 Kč nepotřebuje a vhodit ji do kontejneru na plasty či ji věnovat bezdomovcům, aby si za to nakoupili, co chtějí. Nebo ji jako dobrá hospodyňka vrátit v obchodě.
