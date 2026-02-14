Šest brněnských městských částí nabídne na společenských akcích vratné kelímky
14.2.2026 16:33 | BRNO (ČTK)
Podle projektové dokumentace může systém každoročně zabránit vzniku zhruba 11 tun odpadu, který by jinak skončil ve směsném komunálním odpadu. Spolu s Kohoutovicemi, které pořizují 7500 kusů, zavedou vratný systém Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žebětín a Vinohrady. Každá městská část bude mít vlastní design kelímků a může rozšiřovat kulturní povědomí prostřednictvím unikátních potisků. Velikosti nádob budou různé, od degustačních až po půllitrové.
Návštěvníci trhů, hodů, slavností nebo dětských dnů získají kelímek od prodejců nápojů proti vratné záloze. Mytí špinavého nádobí zajistí městské části. V Kohoutovicích, kde by kelímky měly být už od letoška, plánují mycí centrum na základní a mateřské škole v Chalabalově ulici.
