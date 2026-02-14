https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sest-brnenskych-mestskych-casti-nabidne-na-spolecenskych-akcich-vratne-kelimky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Šest brněnských městských částí nabídne na společenských akcích vratné kelímky

14.2.2026 16:33 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Šest brněnských městských částí nabídne na svých kulturních a společenských akcích vratné kelímky. Radnice se spojily a požádaly o dotaci z ministerstva životního prostředí, která pokryje polovinu nákladů ve výši 2,2 milionu korun. Snahou je zabránit vzniku několika tun odpadu při používání jednorázových kelímků. Hlavní je environmentální přínos, nikoliv ekonomický, řekl starosta Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). Tratit by na tom ale radnice díky podpoře podle něj neměly.
 
"Na našich akcích se každoročně protočí tisíce jednorázových kelímků, které po pár minutách končí v koši. Tohle je cesta, jak to změnit systémově," uvedl Hruška. Dotace byla dimenzovaná na větší objem odpadu, než vyprodukují jednotlivé městské části, nutné proto bylo jejich spojení. "Pokryje polovinu nákladů na pořízení kelímků ale i dalšího vybavení, třeba myčky nebo přepravní boxy," dodal.

Podle projektové dokumentace může systém každoročně zabránit vzniku zhruba 11 tun odpadu, který by jinak skončil ve směsném komunálním odpadu. Spolu s Kohoutovicemi, které pořizují 7500 kusů, zavedou vratný systém Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žebětín a Vinohrady. Každá městská část bude mít vlastní design kelímků a může rozšiřovat kulturní povědomí prostřednictvím unikátních potisků. Velikosti nádob budou různé, od degustačních až po půllitrové.

Návštěvníci trhů, hodů, slavností nebo dětských dnů získají kelímek od prodejců nápojů proti vratné záloze. Mytí špinavého nádobí zajistí městské části. V Kohoutovicích, kde by kelímky měly být už od letoška, plánují mycí centrum na základní a mateřské škole v Chalabalově ulici.

