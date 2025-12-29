https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/exministr-hladik-opet-navrhl-zalohovani-pet-lahvi-a-napojovych-plechovek
Exministr Hladík opět navrhl zálohování PET lahví a nápojových plechovek

29.12.2025 01:15 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Bývalý ministr životního prostředí a poslanec nynější opoziční KDU-ČSL Petr Hladík předložil ve Sněmovně návrh, který by zavedl zálohování plastových lahví na nápoje i kovových nádob, hlavně plechovek. Upravit chce i povinnosti spojené s reklamními letáky, na které by se pohlíželo jako na obaly a jejich rozšiřovatelé by se museli postarat o zpětný odběr. Návrh, který podepsal také Hladíkův spolustraník Václav Pláteník a poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení), nyní dostane k posouzení vláda Andreje Babiše (ANO).
 
S obdobným návrhem, který se týkal PET lahví a nápojových plechovek, přišla v minulém období vláda Petra Fialy (ODS), v níž byl Hladík ministrem. Sněmovna tehdy ani nedokončila první čtení návrhu.

Předkladatelé uvádějí, že zálohové systémy vedou ke zvýšení míry zpětného odběru a recyklace, což přispívá k ochraně životního prostředí tím, že se snižuje množství odpadu končícího na skládkách nebo v přírodě. Hladík ještě jako ministr řekl letos v březnu poslancům, že unijní směrnice požaduje, aby do roku 2029 bylo zpětně odebráno minimálně 90 procent hmotnosti plastových nápojových lahví. Česko se podle něj pohybuje pod touto hranicí, a to jak u plastových lahví, tak u plechovek.

V důvodové zprávě ke svému nynějšímu návrhu uvádí, že ročně se v tuzemsku dostane na trh asi 1,8 miliardy PET lahví, což je asi 47 000 tun ročně, a asi 0,8 miliardy plechovek, což představuje zhruba 15 000 tun ročně. Mimo tříděný odpad podle něj skončí asi každá pátá PET lahev. V důvodové zprávě také stojí, že plechovka i PET lahev z recyklátu mají až pětinásobně nižší uhlíkovou stopu než stejný obal z panenského materiálu.

Zálohování se nemá vztahovat na obaly od mléka, mléčných nápojů a nápojů na bázi kávy. Zpětný odběr se má vztahovat na všechny takzvané poslední prodejce v prodejnách nad 50 metrů čtverečních podlahové plochy. Zákazník si koupí láhev s nápojem a zaplatí za ni včetně zálohy. Zálohu mu pak prodejce vrátí proti prázdnému obalu.

V důvodové zprávě stojí, že podle dřívějšího zjištění ministerstva životního prostředí je pro českou veřejnost přijatelná záloha čtyři koruny za láhev nebo plechovku. Bude ji stanovovat operátor zálohového systému na základě vyhlášky. Operátorem se podle předlohy bude moci stát jen jedna firma, a to pro celé území Česka.

Navrhovaná předloha označuje za obaly i reklamní letáky. Poukazuje přitom na to, že letáky často končí v tříděném odpadu, ale recyklační poplatek se z nich neplatí. Nově za ně mají být zodpovědné osoby, které je uvádějí na trh nebo do oběhu. Novinka by měla vést mimo jiné k omezení objemu reklamních letáků a k přechodu spíše na on-line propagaci.

