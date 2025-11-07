MŽP s odborníky vytvořilo metodickou příručku pro renovace historických budov
Příručka má podle něj fungovat jako praktický nástroj pro architekty, projektanty, investory nebo odborníky na památkovou ochranu budov. Podle tvůrců pracuje s principem vyhodnocování konkrétní budovy, jehož součástí je identifikace limitů, posouzení rozsahu renovace, volba vhodného energetického konceptu a následné sladění technických, památkových a ekonomických parametrů.
Jedním z příkladů chystané renovace a energetické náročnosti budovy, kterou odborníci považují za historicky a architektonicky hodnotou, je Dům Radost na pražském Žižkově. Stavbu z roku 1934 čeká velká přestavba, po níž by v objektu mělo vzniknout nové nájemní bydlení ve více než 600 malometrážních bytech, doplněné o obchody, galerie, multifunkční sály a sportovní zařízení. Projekt letos získal stavební povolení, má také povolení od památkářů.
Představení příručky bylo součástí zahájení Dnů pasivních domů 2025, které potrvají do neděle. Při akci bude veřejnosti zpřístupněno 49 domů v 11 krajích, z toho šest renovací a 43 novostaveb. Součástí programu budou komentované prohlídky, videa ze staveb a odborné přednášky zaměřené na úspory energie a vnitřní prostředí domů.
