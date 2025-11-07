https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-s-odborniky-vytvorilo-metodickou-prirucku-pro-renovace-historickych-budov
MŽP s odborníky vytvořilo metodickou příručku pro renovace historických budov

7.11.2025 11:54 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Architekti a projektanti budou moci při renovacích historicky cenných budov využívat novou metodickou příručku. Ta se zaměřuje na technická a legislativní opatření ke zlepšení energetické účinnosti, která zároveň zachovají architektonickou hodnotu budov. Příručku vytvořilo Centrum pasivních domů ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí (MŽP).
 
"Dostat architektonicky či historicky cennou budovu do energetické třídy B, či dokonce A není science fiction, ale dnešní technologická realita. Klíčová je příprava projektu, zde se lidově řečeno láme chleba. Konkrétní vodítka, která jsme společně s ministerstvem životního prostředí připravili v rámci nové metodické příručky pomáhají odborníkům i investorům navrhovat řešení, která sníží energetickou náročnost, ale nepoškodí hodnotu domu. Reálné úspory jsou možné i tam, kde je rozsah opatření limitovaný památkovou ochranou," řekl autor příručky a technický expert Centra pasivního domu Michal Čejka.

Příručka má podle něj fungovat jako praktický nástroj pro architekty, projektanty, investory nebo odborníky na památkovou ochranu budov. Podle tvůrců pracuje s principem vyhodnocování konkrétní budovy, jehož součástí je identifikace limitů, posouzení rozsahu renovace, volba vhodného energetického konceptu a následné sladění technických, památkových a ekonomických parametrů.

Jedním z příkladů chystané renovace a energetické náročnosti budovy, kterou odborníci považují za historicky a architektonicky hodnotou, je Dům Radost na pražském Žižkově. Stavbu z roku 1934 čeká velká přestavba, po níž by v objektu mělo vzniknout nové nájemní bydlení ve více než 600 malometrážních bytech, doplněné o obchody, galerie, multifunkční sály a sportovní zařízení. Projekt letos získal stavební povolení, má také povolení od památkářů.

Představení příručky bylo součástí zahájení Dnů pasivních domů 2025, které potrvají do neděle. Při akci bude veřejnosti zpřístupněno 49 domů v 11 krajích, z toho šest renovací a 43 novostaveb. Součástí programu budou komentované prohlídky, videa ze staveb a odborné přednášky zaměřené na úspory energie a vnitřní prostředí domů.

