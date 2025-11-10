V kladenské části Rozdělov začala stavba více než 100 bytů s ekologickými prvky
10.11.2025 11:15 | KLADNO (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
"Zájem o byty je mimořádný – už na začátku výstavby je prodána více než polovina jednotek. Nová Cihelna Kladno totiž oslovuje jak pražské kupující hledající dostupnější bydlení, tak i místní, kteří chtějí přejít ze starších panelových domů do moderních, ekologicky šetrných staveb," doplnil realitní makléř společnosti Luxent – Exclusive Properties Zdeněk Jemelík.
V Kladně aktuálně pokračuje developerská výstavba v několika lokalitách, mimo jiné v části Ostrovec, v okolí čtvrti Dubí i v centru, kde například vzniká téměř 200 bytů na místě bývalých mrazíren. Chystá se také vybudování stovek bytů v kladenské lokalitě Na Růžovém poli v části Kročehlavy.
