Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?
Tyto materiály však představují významnou ekologickou zátěž: jejich výroba spotřebovává velké množství energie a hotové produkty se velmi špatně rozkládají. Celková uhlíková stopa jejich životního cyklu je velmi vysoká.
Přírodní alternativy
Naštěstí existují přírodní alternativy. Ty při výrobě produkují nízké emise CO₂, v některých případech je celková bilance skleníkových plynů dokonce záporná. Rostliny totiž při svém růstu ukládají uhlík z atmosféry do svých pletiv, ve kterých zůstává vázaný a nepřispívá ke skleníkovému efektu.
Kromě ekologičnosti přírodní materiály nabízejí i jiné výhody. Mezi ně patří například až dvojnásobná měrná tepelná kapacita oproti polystyrenu či minerální vatě. Měrná tepelná kapacita udává, kolik tepla materiál pojme. Vyšší hodnota pomáhá stabilizovat teplotní výkyvy, což se projeví například v létě, kdy budova déle udrží příjemnou teplotu.
Přírodní izolační materiály se většinou vyznačují podobnou tepelnou vodivostí, která je mírně horší než u polystyrenu. Výjimkou je sláma, která izoluje o něco hůře.
Celulózová izolace
Celulóza je nejpoužívanější přírodní izolace v našich končinách. Vyrábí se převážně z recyklovaného papíru a dodává se v několika formách:
-
• sypaná – vhodná jen pro malé plochy
-
• foukaná – profesionální aplikace, výborně zaplní dutiny
-
• stříkaná – nanáší se vlhká na svislé bednění, omezená tloušťka
-
• desková – na jutovou podložku, snadná fixace
Výhodou celulózy je nízká energetická náročnost výroby, biologická rozložitelnost a schopnost vázat uhlík. Má výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti, navíc za velice přijatelnou cenu, srovnatelnou s polystyrenem. Nevýhodou je citlivost na vlhkost a možnost si časem sedat. Foukaná forma navíc vyžaduje profesionální provedení.
Ovčí vlna
Ovčí vlna nabízí jedinečné izolační vlastnosti. Tepelná vodivost je srovnatelná s minerální vatou a zůstává téměř neměnná i při zvýšené vlhkosti. Navíc výborně tlumí hluk. Nevýhodou je až více než dvojnásobná cena oproti celulózové izolaci. Ta je daná náročnější přípravou – vlna se musí čistit od lanolinu (ovčího tuku) a ošetřit proti škůdcům.
Konopné rohože
Izolace z technického konopí se vyrábí z rychle rostoucích rostlin, které během svého životního cyklu váží velké množství uhlíku. Konopí má dobré tepelně izolační vlastnosti a je velmi odolné vůči vlhkosti, i když méně než ovčí vlna. Také za konopí si zákazník připlatí - stojí asi dvojnásobek oproti celulózové izolaci.
Sláma
Sláma je dostupný a levný materiál vznikající jako zemědělský odpad. Je ekologická, biologicky rozložitelná a váže značné množství uhlíku, často má tedy nulovou nebo dokonce zápornou uhlíkovou stopu. Nevýhodou jsou horší izolační vlastnosti, a proto je nutné ji používat v tlustších vrstvách, například v celých balících. To vyžaduje širší stěny, ale zároveň zvyšuje celkovou tepelnou kapacitu konstrukce, což může přispět k lepší stabilizaci teplotních výkyvů.
Dřevovláknité desky
Desky z dřevních vláken se často vyrábějí z odpadu pil. Jsou ekologické, biologicky rozložitelné a mají dobré izolační vlastnosti. Nevýhodou je citlivost na dlouhodobou vlhkost, proto vyžadují pečlivé konstrukční řešení. Cenově tato izolace vychází podobně jako konopí či vlna.
Ekologické izolace mohou nahradit konvenční materiály, jako je polystyren, PIR či PUR pěna a přitom zlepšit celkové parametry konstrukcí. Nejde přitom jen o výše popsané materiály - na trhu najdete také lněné či bavlněné izolace, konopný beton a další přírodní možnosti.
Při výběru je třeba zohlednit řadu faktorů. Univerzální izolace pro každou stavbu neexistuje – každý materiál má své silné a slabé stránky a každý je vhodný pro různé typy staveb a konstrukcí.
