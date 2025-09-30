Certifikáty na potravinách: Co přesně znamená žabička nebo lísteček z hvězd na obalech?
EU-bio
Na výrobcích často narazíme na zelený štítek s bílým listem sestaveným z hvězd. Takto označený výrobek musí splňovat kritéria pro ekologické zemědělství stanovená Evropskou unií. Značka je kontrolována zemí, ve které se produkt vyrábí. Stejné podmínky se vztahují i na označení „from organic production“ a „BIO“.
Pozor je třeba dát na výrazy, které znějí podobně, ale nejsou právně závazné. Takto označený výrobek nemusí pro toto označení splňovat takřka nic. Mezi takové výrazy patří třeba „eco“, „ecological“ či „eco-friendly“.
Nařízení EU-bio zcela zakazuje GMO, tedy geneticky modifikované potraviny, ty se nesmí používat ani jako krmivo. Součástí certifikace je také zákaz používání syntetických pesticidů a umělých hnojiv. Každý, kdo chce získat certifikát, navíc musí střídat plodiny a chránit přírodní prvky jako remízky či mokřady. Tento požadavek má za cíl chránit či rozvíjet celkovou biodiverzitu.
Standardy se ale netýkají jen rostlin. I pro chov zvířat platí velmi přísná pravidla. Kdo bude rutinně používat antibiotika a růstové hormony, na tuto certifikaci nedosáhne. Zvířata musí mít také přístup k výběhu venku a jejich krmivo musí pocházet alespoň z 60 % z ekologické produkce, tj. takové, která splňuje výše popsané parametry.
To platí i o veškerých ostatních vstupech do ekologického zemědělství - například hnoji či krmivech. Všechno musí splňovat tyto standardy.
Systém navíc musí být zcela transparentní, aby bylo možné sledovat dodržování jednotlivých standardů. Dodržování stanovených pravidel kontrolují nezávislé orgány akreditované jednotlivými členskými státy a ověřené Evropskou unií. Oprávnění používat certifikát platí po dobu jednoho roku, pak je třeba znovu překontrolovat kvalifikační požadavky.
Rainforest Alliance
Kromě státem garantovaných certifikátů se můžeme setkat i se soukromými značkami jako například Rainforest Alliance. Produkty označené „zelenou žabičkou“ mají splňovat celou škálu požadavků. Součástí jsou kromě ekologických i sociální standardy jako zákaz práce dětí či spravedlivá mzda.
Prvotní myšlenka vzniku certifikace měla za cíl chránit původní ekosystémy, zejména tropické deštné pralesy před vypalováním. Velice brzy se ale požadavky značky rozrostly i o další opatření v oblasti ochrany klimatu nebo udržitelnějšího zemědělství, jako je požadavek na střídání plodin nebo nepřípustnost monokultur. Zakázáno je také používání určitých pesticidů, stejně jako geneticky modifikované plodiny.
Kompletní seznam požadavků je k dispozici zde: SA-S-SD-1-V1.3
Fairtrade
Třetí častou ekoznačkou nejen na potravinách je certifikace Fairtrade. Můžete ji najít na velmi různých produktech, od potravin až po drahé kovy. Fairtrade se sice primárně nezaměřuje na životní prostředí, klimatickou hrozbu ale neignoruje.
Výrobek označený certifikátem Fairtrade, musí splňovat spoustu sociálních požadavků jako například demokratické řízení, zákaz dětské práce nebo bezpečné pracovní podmínky.
V oblasti životního prostředí má Fairtrade podobné, byť trochu mírnější požadavky, jako předešlé certifikáty. Přísně omezováno je používání pesticidů, a je vyvíjen tlak na snižování emisí skleníkových plynů. Velké podpoře se těší praktiky jako agrolesnictví, nebo střídání plodin, které podporuje biodiverzitu a co nejméně poškozuje původní ekosystémy.
Ekologický certifikát, je to skutečně záruka?
Ano i ne. Takto prestižní ekologické značky jsou velmi přísně kontrolovány a dodržování je poměrně spolehlivé. Na druhou stranu je potřeba výrobek vždy prověřit. Ne všechen obsah balení označeného takovou obchodní značkou musí splňovat daná kritéria.
Nejpřísnější je v tomto ohledu značka EU-bio - takto označený produkt obsahuje alespoň 95 % potraviny, která splňuje předepsané standardy.
U značky Fairtrade je tento práh pohyblivý. Pokud se jedná o potravinu z jedné složky, musí být obsah certifikovaného zboží 100%. Pokud produkt ale obsahuje více ingrediencí, je třeba být opatrný - pro získání značky Fairtrade stačí výrobci pouhých 20 %.
V tomto ohledu nejpozornější asi musíme být u certifikátu Rainforest Alliance. Tam se totiž procentuální hodnota liší v závislosti na konkrétním výrobku ve velmi širokém rozsahu.
Proto je důležité prozkoumat, kolik procent obsahu výrobku skutečně splňuje požadované standardy.
I když se někdy něco jako ekologické jeví, nemusí to tak být zdaleka ze 100 %.
reklama
Dále čtěte |
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
smějící se bestie30.9.2025 06:04
kontrola ČSN na potraviny, to by byl patřičný certifikát !