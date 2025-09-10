Praktický průvodce: Co znamenají nové emisní normy EU pro budovy a kde získat podporu pro úpravy starých domů?
Co přesně se pro obytné budovy mění?
Od 1. ledna 2030 bude možné stavět pouze budovy s nulovými emisemi. Tyto stavby nebudou na místě produkovat žádné skleníkové plyny spalováním fosilních paliv a jejich spotřeba energie bude plně pokryta z obnovitelných zdrojů.
Zároveň bude vyžadována nízká energetická náročnost, minimálně na úrovni pasivního domu. Pasivní domy spotřebují na vytápění méně než 15 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy ročně. Celková spotřeba primární energie činí maximálně 120 kWh/m² ročně.
To vše vytváří tlak na kvalitní zateplení a výměnu starých kotlů za moderní technologie, jako jsou tepelná čerpadla nebo elektrické vytápění. Zároveň je potřeba větší rozšíření fotovoltaiky.
Nejde jen o nové domy. Co ty staré?
Modernizaci se nevyhnou ani domy, které už stojí. Aby EU naplnila své klimatické cíle, bude muset většina budov projít rekonstrukcí. Konkrétní plány stanoví jednotlivé členské státy.
Dobrou zprávou je, že kromě přínosu pro životní prostředí může modernizace přinést i výraznou úsporu nákladů za energie. Kvalitní zateplení a účinné vytápění tak šetří nejen planetu, ale i peněženku.
Praktický průvodce: Jak získat dotaci a zorientovat se v programech
Spoustě lidí připadá získání dotací složité, nevědí, na co mají nárok a bojí se papírování. Tady je základní přehled programů, které vám mohou pomoct, pokud plánujete rekonstrukci, zejména u staršího domu.
1) Nová zelená úsporám Light
Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, kteří vlastní maximálně dvě nemovitosti určené k bydlení
Na co lze dotaci využít:
-
• zateplení fasády, střechy nebo podlahy
• výměna oken a dveří
• fotovoltaika
• kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo
• systémy pro využití dešťové vody
Maximální výše dotace: 500 000 Kč, může pokrýt všechny výdaje.
Možné bonusy:
-
• 30 000 Kč za kombinaci zateplení s výměnou zdroje tepla
• 30 000 Kč za kombinaci zateplení s fotovoltaikou, solárním ohřevem vody, řízeným větráním nebo získáváním tepla z odpadní vody (bonus lze započítat jen jednou)
• až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)
• 5% celkové výše dotace navíc pro lidi ze znevýhodněných regionů - seznam obcí ke stažení zde
Součástí dotačního programu Nová zelená úsporám Light je i nabídka zvýhodněného úvěru do výše 2 500 000 Kč.
Více informací: Nová zelená úsporám Light – Nová zelená úsporám
Na webových stránkách programu je zároveň seznam registrovaných poradců, kteří s vyřízením dotací pomohou. Pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je tato služba zdarma.
2) Oprav dům po babičce
Kdo může žádat: vlastníci starších rodinných domů
Na co lze dotaci využít:
-
• realizace velmi důkladného, tzv. optimálního zateplení
• doplnit lze o fotovoltaiku, dobíjecí stanici pro elektromobily, výměna zdroje tepla a další
-
• až 50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě
• 50 000 Kč za kombinaci zateplení s výměnou zdroje tepla
• 50 000 Kč za kombinaci zateplení s fotovoltaikou, ohřevem vody, řízeným větráním nebo získávání tepla z odpadní vody (bonus lze započítat jen jednou)
• až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)
• 5% celkové výše dotace navíc pro lidi ze znevýhodněných regionů - seznam obcí ke stažení zde
O dotaci mohou žádat i lidé usilující o výstavbu nebo nákup rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností a využívajícího energii z obnovitelných zdrojů. Takováto dotace činí 400 000 Kč.
Součástí dotačního programu Oprav dům po babičce je i nabídka zvýhodněného úvěru do výše 4 000 000 Kč.
Více informací: Dotace Oprav dům po babičce – Nová zelená úsporám
Financování programů
Dotace jsou z drtivé většiny hrazeny Evropskou unií.
-
• 62 % pochází z Modernizačního fondu
• 22 % z Národního plánu obnovy
• 16 % z výnosů z emisních povolenek
Modernizační fond je financován především z aukcí emisních povolenek v rámci EU ETS, které tak v praxi zajišťují zhruba tři čtvrtiny všech prostředků pro Novou zelenou úsporám.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
Richard Vacek10.9.2025 07:37
https://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/EU
smějící se bestie10.9.2025 07:53
Utahování šroubů nesmysly/bu ze ra ci.