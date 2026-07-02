MŽP schválilo záchranný program nočního motýla bourovce trnkového
Housenky bourovce se živí zejména na trnkových a hlohových keřích. Problémem ovšem je, že dospělí jedinci zvládnou létat jen na malé vzdálenosti, což způsobuje, že zbývající populace obvykle nejsou vzájemně propojené, a jsou proto velmi citlivé na jakoukoliv změnu prostředí.
"Bourovec trnkový v současnosti přežívá na nevelkém počtu lokalit pouze ve čtyřech jádrových oblastech na jižní a jihovýchodní Moravě – v národním parku Podyjí, širší oblasti Pálavy, v Bílých Karpatech a na Uherskobrodsku. Populace jsou však vzájemně izolované, jejich počet se snižuje a další osud tohoto motýla závisí na cílené péči a ochraně míst, kde se doposud vyskytuje," uvedl ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.
Podle Jindřišky Jelínkové z AOPK ČR je v záchraně tohoto motýla klíčová spolupráce se zemědělci, vinaři a sadaři, jak naznačují zkušenosti z Rakouska a Německa. Ochránci proto chystají i pravidelná setkání s praktickými ukázkami vhodného hospodaření včetně exkurzí na místa, kde se těmto motýlům doposud daří. "Pomůže to nejen bourovcům, ale i dalším rostlinám a živočichům, kteří k životu potřebují podobné prostředí," doplnila Jelínková.
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Ředitel AOPK František Pelc sdělil, že v současnosti se realizuje 15 celostátních záchranných programů pro ohrožené druhy. Zaměřují se například na zlepšení stavu populací syslů, užovky stromové nebo hořečků.
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