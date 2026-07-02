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MŽP schválilo záchranný program nočního motýla bourovce trnkového

2.7.2026 01:36 (ČTK)
Bourovec trnkový
Bourovec trnkový
Foto | Václav John / AOPK ČR
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) schválilo záchranný program nočního motýla bourovce trnkového. Patří mezi nejohroženější druhy motýlů v Česku, a to zejména kvůli vymizení tradičního hospodaření v krajině. Program připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) ve spolupráci s odborníky za podpory evropského projektu Prospective LIFE.
 
Bourovec trnkový potřebuje k životu rozmanitou krajinu. Záchranný program je proto postaven na kombinaci různých opatření, ke kterým patří například prosvětlování křovin, zajištění extenzivní pastvy, při které se zvířata volně pohybují po velkých plochách, sečení či výsadby pásů vhodných dřevin. Jeho součástí je i záchranný chov a vypouštění motýlů či housenek na místa, kde v minulosti žili. Tento postup se ochráncům už osvědčil u jiného vzácného motýla, okáče skalního, který se do české přírody postupně navrací.

Housenky bourovce se živí zejména na trnkových a hlohových keřích. Problémem ovšem je, že dospělí jedinci zvládnou létat jen na malé vzdálenosti, což způsobuje, že zbývající populace obvykle nejsou vzájemně propojené, a jsou proto velmi citlivé na jakoukoliv změnu prostředí.

"Bourovec trnkový v současnosti přežívá na nevelkém počtu lokalit pouze ve čtyřech jádrových oblastech na jižní a jihovýchodní Moravě – v národním parku Podyjí, širší oblasti Pálavy, v Bílých Karpatech a na Uherskobrodsku. Populace jsou však vzájemně izolované, jejich počet se snižuje a další osud tohoto motýla závisí na cílené péči a ochraně míst, kde se doposud vyskytuje," uvedl ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.

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Podle Jindřišky Jelínkové z AOPK ČR je v záchraně tohoto motýla klíčová spolupráce se zemědělci, vinaři a sadaři, jak naznačují zkušenosti z Rakouska a Německa. Ochránci proto chystají i pravidelná setkání s praktickými ukázkami vhodného hospodaření včetně exkurzí na místa, kde se těmto motýlům doposud daří. "Pomůže to nejen bourovcům, ale i dalším rostlinám a živočichům, kteří k životu potřebují podobné prostředí," doplnila Jelínková.

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Ředitel AOPK František Pelc sdělil, že v současnosti se realizuje 15 celostátních záchranných programů pro ohrožené druhy. Zaměřují se například na zlepšení stavu populací syslů, užovky stromové nebo hořečků.

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