MŽP spustilo formulář k registraci invazních druhů zvířat v zájmovém chovu

Zbyněk Šeděnka 25.4.2022 16:33

Další byrokratická buzerace, která bude mít jako výsledek to, že lidé budou invazivní druhy nekontrolovaně vypouštět do přírody. Mohl by mi někdo z "úřednických odborníků" vysvětlit, jak mám třeba v domácím chovu nechat dožít samici mramorovaného raka, která je schopna se množit partenogeneticky a může za jediný rok nasekat stovky mláďat?

Odpovědět