MŽP: Únik závadných látek způsobený vylitím kejdy na Znojemsku je pod kontrolou
Pravidelné vyhodnocení odebraných vzorků vody z řeky Dyje podle MŽP potvrzuje, že naměřené hodnoty závadnosti postupně klesají a situace se nadále vyvíjí dobře. Preventivně byl mírně navýšen průtok řeky Dyje, což by podle ministerstva mělo přispět k rychlejšímu zředění znečistění vody v řece, právě i s ohledem na odběr pitné vody v oblasti rakouského Hardeggu.
MŽP momentálně komunikuje a sdílí informace s Rakouskem, aby bylo možné co nejlépe předpovědět pokles úrovně znečištění vodního zdroje, a tedy možnost opětovného užívání nezávadné vody. Dodávky pitné vody do postižených oblastí zajistily podle MŽP rakouské úřady. Město Hardegg a okolní obce odebírají vodu z vrtu, jejíž kvalitu ovlivňuje voda z toku Dyje.
Situaci řeší primárně Znojmo, protože je pověřeno řízením prací při zneškodňování havárie podle zákona o vodách. Na řešení havárie ale spolupracují také další orgány. "Správa Národního parku Podyjí spolu s Českou inspekcí životního prostředí monitoruje případné úhyny ryb a jiných živočichů, především zvláště chráněných druhů. Monitoring vlivu havárie probíhá také ze strany Povodí Moravy a Hasičského záchranného sboru," řekl ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).
Stát v lokalitě vypomůže také ze svých hmotných rezerv. "V souvislosti s kontaminací vody na Znojemsku uvolňujeme ze státních hmotných rezerv čtyři autocisterny o objemu osm a devět metrů krychlových. Pomocí těchto autocisteren bude zavážena pitná voda do vodojemů v zasažených oblastech po dobu nezbytně nutnou, předpokládáme asi na týden," řekl dnes ČTK šéf SSHR Pavel Švagr.
Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
Přestože úpravnu vody Vodárenská akciová společnost ve Znojmě dnes preventivně odstavila, voda ve vodovodní síti podle ní byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná. Lidé ji tak mohou bez obav používat. Znojmo v úterý na facebooku uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí.
