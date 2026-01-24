https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-unik-zavadnych-latek-zpusobeny-vylitim-kejdy-na-znojemsku-je-pod-kontrolou
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MŽP: Únik závadných látek způsobený vylitím kejdy na Znojemsku je pod kontrolou

24.1.2026 10:36 | ZNOJMO (ČTK)
Soutok Dyje a Kyjovky. Jde o oblast, kde chce MŽP vyhlásit CHKO Soutok
Soutok Dyje a Kyjovky. Jde o oblast, kde chce MŽP vyhlásit CHKO Soutok
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radomír Dohnal / Ekolist.cz
Únik závadných látek z kejdy, která natekla do Dyje na Znojemsku, je podle ministerstva životního prostředí (MŽP) v současné době pod kontrolou. Dočasně se zhoršila kvalita vody zejména v hraničním úseku řeky Dyje. Úřad to uvedl v tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) do oblasti poslala čtyři autocisterny pro zavážení pitné vody do tamních vodojemů.
 
Situaci kolem úniku naředěné kejdy ministerstvo sleduje, událost však podle něj primárně řeší vodoprávní oddělení městského úřadu ve Znojmě. Vodárenská akciová společnost ve Znojmě dnes kvůli znečištění vodárenské nádrže kejdou preventivně odstavila úpravnu vody.

Pravidelné vyhodnocení odebraných vzorků vody z řeky Dyje podle MŽP potvrzuje, že naměřené hodnoty závadnosti postupně klesají a situace se nadále vyvíjí dobře. Preventivně byl mírně navýšen průtok řeky Dyje, což by podle ministerstva mělo přispět k rychlejšímu zředění znečistění vody v řece, právě i s ohledem na odběr pitné vody v oblasti rakouského Hardeggu.

MŽP momentálně komunikuje a sdílí informace s Rakouskem, aby bylo možné co nejlépe předpovědět pokles úrovně znečištění vodního zdroje, a tedy možnost opětovného užívání nezávadné vody. Dodávky pitné vody do postižených oblastí zajistily podle MŽP rakouské úřady. Město Hardegg a okolní obce odebírají vodu z vrtu, jejíž kvalitu ovlivňuje voda z toku Dyje.

Situaci řeší primárně Znojmo, protože je pověřeno řízením prací při zneškodňování havárie podle zákona o vodách. Na řešení havárie ale spolupracují také další orgány. "Správa Národního parku Podyjí spolu s Českou inspekcí životního prostředí monitoruje případné úhyny ryb a jiných živočichů, především zvláště chráněných druhů. Monitoring vlivu havárie probíhá také ze strany Povodí Moravy a Hasičského záchranného sboru," řekl ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Stát v lokalitě vypomůže také ze svých hmotných rezerv. "V souvislosti s kontaminací vody na Znojemsku uvolňujeme ze státních hmotných rezerv čtyři autocisterny o objemu osm a devět metrů krychlových. Pomocí těchto autocisteren bude zavážena pitná voda do vodojemů v zasažených oblastech po dobu nezbytně nutnou, předpokládáme asi na týden," řekl dnes ČTK šéf SSHR Pavel Švagr.

Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Přestože úpravnu vody Vodárenská akciová společnost ve Znojmě dnes preventivně odstavila, voda ve vodovodní síti podle ní byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná. Lidé ji tak mohou bez obav používat. Znojmo v úterý na facebooku uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos Hasiči na Znojemsku ukončili činnost chemické laboratoře, zajišťují dodávky vody Úpravna pitné vody Foto: Depositphotos Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná Foto: Marek Nowocień Wikipedia Znečištění kejdou ve znojemské nádrži dosáhlo hráze, voda ve Znojmě je dál pitná

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist