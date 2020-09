Na autobusové lince pražské MHD č. 134 budou jezdit elektrobusy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DPP Na konci roku 2021 by mohla začít výstavba nabíječek a nákup vozidel. Ilustrační foto.

Na autobusové lince pražské MHD číslo 134 z Dvorců k Podolské vodárně budou jezdit elektrobusy. Cílem je snížit množství emisí v ovzduší. Město nyní nechá vypracovat projekt a najde vhodné technické řešení. Novinářům to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Zkušební provoz by mohl začít na přelomu let 2023 a 2024.

"Linka byla vybrána proto, že začíná i končí na zastávkách, kde je dostupná tramvajová trať, takže tam snadno uděláme napojení nabíjecí stanice," řekl Scheinherr.

Vedení města schválilo tzv. předprojektovou přípravu. Ve vzniklém dokumentu bude technická specifikace, průzkum inženýrských sítí, možnost připojení, podrobná analýza provozních podmínek či energetická bilance. "Na to je vyčleněno 2,5 milionu korun," řekl Hřib.

Na konci roku 2021 by mohla začít výstavba nabíječek a nákup vozidel. Na přelomu let 2023 a 2024 by proběhla dodávka a ihned by začal zkušební provoz," řekl Scheinherr. Po roce 2025 by město a DPP projekt vyhodnotily.

Autobusová doprava na území Prahy tvoří přibližně třetinu jízd v MHD. Celkem jde přibližně o 1200 autobusů, které ročně spotřebují na 30 milionů litrů nafty a najezdí 67,9 milionu kilometrů. Vozy vyprodukují přibližně 67900 tun CO2. Při elektrifikaci linky 134 nebude do ovzduší vypuštěno téměř 580 tun CO2.

Praha chystá elektrifikaci také dalších linek. Již pracuje na nasazení trolejbusů na linku 140 z Palmovky do Čakovic a na linku 119 na letiště v Ruzyni. V těchto případech by však šlo o odlišný způsob dobíjení než u linky 134. V případě dvou zmíněných by totiž byly vozy nabíjeny nejen v konečných stanicích, ale rovněž při jízdě z trolejí.

