Na brněnské výstaviště se po šesti letech vrací zemědělské a lesnické veletrhy

Po šesti letech se vrací na brněnské výstaviště veletrh zemědělské techniky Techagro. Kvůli covidové pandemii a jejím dopadům byl v letech 2020 a 2022 zrušený. Vzhledem k tomu, že má dvouletý cyklus, se tedy naposledy konal v roce 2018. Letos se uskuteční od 7. do 11. dubna a součástí jsou také lesnický veletrh Silva Regina a veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví Biomasa. Trojice veletrhů obsadí převážnou část pavilonů a také řadu volných ploch, řekl generální ředitel Jan Kubata.

Do Brna se sjede vystavovat 430 firem včetně velkých výrobců a dovozců zemědělské techniky, z toho 100 ze zahraničí. "Jsme za to rádi, protože se i po šestileté pauze ukazuje, že je to stále akce s mezinárodním přesahem," řekl manažer akce Petr Maliňák.

Vedle výstavy techniky a technologií je součástí bohatý doprovodný program. Jedním z velkých témat, ke kterému se každý den uskuteční několik přednášek a prezentací, je chytrá farma. Precizní zemědělství je trendem, který se již řadu let a stále intenzivněji prosazuje a jeho součástí je moderní technika a technologie. Na veletrhu zájemci uvidí i možnosti využití a uslyší zkušenosti z praxe.

V neděli se také na výstavišti uskuteční sněm Agrární komory ČR, v pondělí se za účasti některých členů vlády bude konat celý den konference s názvem Klimatická změna a zemědělství. "Část doprovodného programu je určena pro odbornou veřejnost, část pro širokou veřejnost," řekl Maliňák. V neděli a v pondělí se uskuteční také kvalifikace Mistrovství ČR v dřevorubeckém sportu a poprvé budou soutěžit i ženy. Na jedné z volných ploch lidé uvidí i přehlídku hospodářských zvířat.

Vzhledem ke zkušenostem z letošního veletrhu Motosalon, při němž v okolí výstaviště zkolabovala doprava, apelují pořadatelé na návštěvníky, aby v co největší míře použili veřejnou dopravu. Pro ty, kteří přijedou autem, jsou připravená parkoviště jak uvnitř areálu, tak v jeho sousedství. Lidé by podle Maliňáka měli plánovat tak, aby přijeli s dostatečnou časovou rezervou, než se jim podaří zaparkovat a dostat se do areálu. "Připravili jsme také on-line aplikaci, na které lidé uvidí možnosti parkování, aktuální naplněnost parkovišť, mohou se na ně také nechat navigovat pomocí aplikace. A také jim aplikace napoví, jak se od parkoviště dostat na výstaviště veřejnou dopravou," řekl Maliňák. Pořadatelé odhadují, že by mohlo do Brna v pěti dnech přijet 71 000 lidí, avšak dělat prognózy po šestileté pauze je podle Maliňáka ošidné. Dopravu v okolí výstaviště kromě masy návštěvníků, která je očekávatelná, komplikují stavby v jeho okolí.

Dopravní podnik také vypraví posilové linky. Tramvajové linka P1 pojede v trase Malinovského náměstí - Hlavní nádraží - Mendlovo náměstí - Pisárky od neděle. Tramvajová linka P2 v trase Stará osada - Hlavní nádraží - Pisárky bude jezdit až od pondělí.

